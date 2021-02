Tahiru y Martelo, dos arietes muy distintos para el Badajoz

El Badajoz presenta a sus dos nuevos delanteros centro de muy diferente perfil, Tahiru y Martelo. El ghanés Tahiru Awudu, de 20 años, cedido por el Fuenlabrada con una opción de compra en 18 meses, es un delantero de espacios, vertical y con velocidad. Y el portugués Pedro Martelo, de 21 años, cedido por el Paços de Ferreira, fue campeón de Europa con Portugal sub-19 con Trincao y Joao Félix y es un delantero de área y gran envergadura con 1,90 metros.

El director deportivo del club, David Vizcaíno, señaló que «estamos contentos. Han salido tres jugadores que querían irse, Barri, Armenteros y Yeiber, entrando Miguel Núñez, Pedro Martelo y Tahiru Awudu. Llegan un medio centro o central y dos delanteros. Traemos diferentes perfiles para que el entrenador haga uso de los futbolistas que considere y que nadie se pueda quejar que no tenemos material arriba».

Martelo dijo que «es un placer estar en un equipazo como el Badajoz. Los jugadores me han recibido muy bien, la plantilla es genial, he recibido muchos mensajes de la afición que se le nota que tiene mucho cariño al club».

Y Tahiru expuso en inglés que «me alegra mucho estar aquí, vengo del Fuenlabrada de Segunda División, he visto a la afición y espero ayudar al equipo».