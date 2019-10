El técnico del Al-Qázeres destaca la unión del equipo en todo momento

Unión y concentración son los dos aspectos que destaca el técnico del Nissan Al-Qázeres Extremadura, Ricardo Vasconcelos, tras la victoria del pasado miércoles, la segunda del equipo cacereño en la Liga Femenina, que desde ayer tiene nuevo patrocinador, Endesa, y nueva denominación, Liga Femenina Endesa.

Mira ya el Al-Qázeres a su próximo objetivo, el Clarinos Tenerife, que también acumula dos triunfos. «Es un equipo muy fuerte físicamente, pero cuando jugamos fuera la cosa va más tranquila», dice el preparador portugués en relación a la autopresión que se impone el equipo por hacerlo bien ante su público. De momento está funcionando y los dos partidos de casa se cuentan por victorias.

La del miércoles ante el Mann Filter no fue nada fácil. Fue necesario sufrir hasta el último segundo. «Lo que más me ha gustado es que el equipo siempre estuvo unido, junto», explicó Vasconcelos. «Durante mucho tiempo estuvimos por delante y así es más fácil, pero no teníamos el partido controlado», añadió. «Somos un equipo joven y desafortunadamente no podemos jugar siempre al mismo nivel, hoy por hoy no tenemos la suficiente capacidad, hay que seguir trabajando para encontrarla».

También destacó la continuidad del equipo, ese seguir luchando cuando las cosas no salían del todo bien. «Cuando vamos mal no nos quedamos ahí, siempre volvemos arriba, siempre volvemos a hacerlo un poco mejor. No es fácil reaccionar cuando te pasan por delante en los últimos minutos. Tuvimos la capacidad y la confianza para hacerlo», reiteró, felicitando por ello a sus jugadoras.

ENDESA / Por otro lado, Endesa, principal patrocinador de las selecciones nacionales de baloncesto y de la máxima competición masculina, es desde ayer el principal espónsor de la femenina, que cambia su denominación a Liga Femenina Endesa. Al acto de la firma del convenio acudieron representantes de cada uno de los 14 equipos participantes en la competición. Por el Nissan Al-Qázeres fue la internacional Paula Ginzo.