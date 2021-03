El técnico del Al-Qázeres, ya descendido, pide "profesionalidad" para la recta final

No debe ser fácil dirigir a un equipo que ya está descendido matemáticamente. Lo dijo en tres ocasiones durante su comparecencia pública de ayer: Jacinto Carbajal lo que le pide a las jugadoras del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, es «profesionalidad» para afrontar los dos encuentros que restan de competición en la Liga Femenina Endesa. El primero de ellos será mañana ante el Campus Promete (12.30 horas).

«Nos hubiera gustado haber apurado un poco más las opciones, pero las cosas son así. Tenemos que intentar disputar estos dos partidos, ser un equipo profesional, sobre todo este primero. Ojalá podernos despedir con una victoria en un año tan difícil, tanto para nosotros como para el público. Sabemos que los aficionados han estado ahí detrás dando ánimos», comentó el técnico.

Reconoció además que estos días de trabajo están siendo «duros» porque «el objetivo se ha escapado» y volvió con el leit-motiv: «hay que ser lo más profesional posible, seguir trabajando y marcarnos pequeños objetivos, como acabar en casa con una victoria». Después llegará la visita al Cadí La Seu.

Carbajal habló sobre cómo puede calar su mensaje en el vestuario: «A las jugadoras no les vas ahora a apelar a otras cosas o a enfatizar en lo que no hemos hecho bien o por qué estamos en esta situación. No nos vamos a volver locos. Vamos a intentar dar la cara. No es fácil porque esa pequeña cuerda a la que nos estábamos agarrando se rompió».

Supuestamente recuperará a Petra Zaplatova, cuyas molestias de espalda impidieron que disputase el choque ante el Ensino en Lugo el pasado viernes. No se prevén variaciones en la rotación: «no es una plantilla que nos dé pie a demasiado cambio. Hay que seguir maximizando lo que tenemos. No es el momento de cambiar roles o señalar a nadie. A las canteranas si hay oportunidad intentaremos darles algún minuto, cuando hemos hecho cada vez que ha habido opción».