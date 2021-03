El técnico del Badajoz destaca el apoyo este domingo de «200 leones»

El entrenador del CD Badajoz, Fernando Estévez, valora muy positivamente el apoyo de la afición este domingo en el estadio Municipal Villanovense. «Casi como la película 300...Vamos a tener a 200 leones con nosotros animando y es un apoyo importante. Todos sabemos lo que engancha la afición, lo que transmite y si tienen la oportunidad agotarán todas las entradas y estarán empujando», ha señalado el preparador en la previa del choque ante el conjunto serón.

El Badajoz tiene la duda de Sergio Chica, que tiene unas molestias en el isquio y no pudo jugar el amistoso del pasado sábado ante el Ibiza en el Salto del Caballo de Toledo. Tampoco podrá estar Adilson, que también está lesionado y en fase de readaptación. Y por sanción no jugarán David Concha y Álex Corredera. Además, Tomás tiene alguna molestia y será duda mientras que Dani Aquino ha entrenado con normalidad. Narváez y Juanjo, del equipo de la División de Honor juvenil (categoría que no tendrá más partidos hasta el 4 de abril), estuvieron entrenando estos días con el primer equipo.

De la semana de trabajo, Estévez explica que «utilizamos la semana de parón para hacer un balance del bloque de partidos anterior, que acumulase minutos la gente que había jugado menos y los dos días y medio de descanso vinieron bien para desconectar. Hemos vuelto bien, con intensidad, la semana se desarrolló entrenando a un ritmo alto y el equipo está concienciado del rival que tendremos delante y el partido tan exigente que tendremos el domingo ante el Villanovense».