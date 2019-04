El técnico del Prat lo ve claro: «Me cambiaría por el Cáceres»

El entrenador del Prat, uno de los implicados en la lucha por la permanencia en la LEB Oro, lo dice abiertamente: «Me cambiaría por la situación que tiene el Cáceres». Daniel Miret, consultado por este diario, reconoce que la situación del conjunto extremeño es la más favorable en los dos partidos que restan de liga regular por el hecho de depender de sí mismo. «Tiene un partido difícil ante el Granada el viernes, pero en la última jornada se enfrentará a un equipo que no se jugará nada como el Canoe que seguramente no saque a su estrella, [Tyson Pérez]», sostiene.

Miret lamenta la derrota del pasado domingo de su equipo precisamente en cancha del Canoe. «Aguantamos 30 minutos, pero tuvimos dos bajas importantes como Zagars y Pep Ortega, que suponen mucho para nosotros a nivel de energía y personalidad. Ellos recuperaron a Tyson y a Chema Gil y nos hicieron mucho daño en el rebote», analiza.

El viernes, el Prat recibirá al Barcelona B, el tercer implicado en la pelea por no bajar junto al Cáceres, con la obligación de ganar. Una derrota les llevaría matemáticamente a la LEB Plata. «Esperemos no tener más bajas y a ver si salvamos ese match-ball para llegar vivos al último día. Y debemos intentar acabar lo más arriba posible por si hay renuncias de los que suban de LEB Plata», desea Miret. Dice que su equipo no puede «mirar a nadie más», pero asume que los extremeños están en mejor disposición para salvar la categoría. «Cáceres tiene un equipo fuerte, sin lesionados. Eso está siendo muy importante en la liga porque todos los equipos que han sufrido varios bajas, como Palencia y Melilla, han perdido partidos, por muy arriba que estuvieran. A nosotros también nos pasó en su momento».

El técnico del Prat recuerda con orgullo la amplia victoria de su equipo ante el propio Cáceres (95-66). «Aquel día sabíamos que si no salíamos a muerte, descenderíamos», resume.

Diego Ocampo, entrenador del Barcelona B, declinó la invitación a compartir su visión «hasta que no se dispute la jornada del viernes», según comunicó su club.