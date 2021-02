El técnico del Villanovense traslada la presión al Extremadura

Semana dulce en el Villanovense tras el triunfo sobre el Don Benito para afianzar el segundo puesto en la tabla y viajar este domingo al Francisco de la Hera.

El técnico del conjunto serón, Javier Álvarez de los Mozos, traslada la presión y la vitola de favorito al Extremadura. «Esperamos al mejor Extremadura de la temporada. Es un partido que ellos lo tienen marcado porque somos segundos, les ganamos en la ida, es un equipo que tiene unos jugadores de alto nivel y que suele estar en otras categorías superiores».

El entrenador del Villanovense señala que en sus jugadores «hay ilusión y ganas de refrendar la victoria contra el Don Benito, sabedores de la importancia de los puntos para todos los equipos. Vamos a ver si podemos minimizar todas sus virtudes y explotar las nuestras».

De los Mozos no da por bueno el empate, «por lo menos a priori, no. A lo mejor en el minuto 75 u 80, y dependiendo de cómo vaya el partido sí, pero nosotros queremos ganar como intentamos siempre, aunque somos conscientes de las dificultades. Si empatamos no es un resultado negativo, pero nuestra meta es ganar», afirma. Tapia vuelve e la convocatoria tras cumplir su sanción. En el ataque seguirán siendo bajas Cristo, Fran Viñuela y Miguel Díaz, lesionados.