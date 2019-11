«Tenemos un equipo bastante completo y defendemos más»

Es uno de esos tipos que mira a los ojos cuando habla. Nikola Rakocevic (Podgorica, Montenegro, 22-1-1991) tiene un dominio exhaustivo del español que le sirve para explicarse a la perfección en una charla distendida sobre el feliz momento de su equipo, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, donde cumple su quinta temporada. Todo un símbolo ya en el Multiusos, por mucho que sea difícil aún acostumbrarse a verle sin coleta.

–¿Cómo se siente?

–Muy bien. ¿Qué significa esa pregunta?

–Que cómo se levanta por las mañanas de ánimo.

–Ah. Súper contento. Estamos haciendo las cosas bien y cuando salen adelante, uno siempre está contento.

–¿Es de venirse abajo cuando hay derrotas?

–No, aunque depende de cómo se juega, si salen las cosas que hemos trabajado durante la semana. Aunque perdamos, porque no siempre vamos a ganar porque somos un equipo humilde, lo que hay que hacer es luchar en cada partido, y eso lo estamos haciendo bastante bien.

–22 puntos ante el Almansa. ¿Estaba presionado por hacer un buen partido en casa al fin?

–No comparo mi rendimiento en casa con el de fuera, pero no tengo presión cuando juego. Nunca. Y estoy siendo totalmente sincero. No quiero quedar como un prepotente.

–¿Se quitó un peso de encima?

–Pues... para nada. Simplemente me fui muy contento a casa. El equipo hizo las cosas bien.

–La impresión con usted es que prefiere que todo se ponga difícil para sacar lo mejor...

–Puede ser, pero salgo a todos los partidos intentando hacerlo lo mejor posible. Cada partido es un partido nuevo. No pienso en el anterior para nada.

–¿Estaba triste porque Luis Parejo se rompió la nariz accidentalmente en un acción con usted?

–Fue súper fortuito, entrenando. Él se choca contra mi hombro y tuvo la mala suerte de que fuese de lado. Tengo una amistad con él desde hace muchos años. Es de las primeras personas que conocí cuando llegué a España. Le tengo mucho cariño. No me gustó que no pudiese jugar por un accidente tonto, pero son cosas que pasan. Espero que se recupere lo antes posible, pero con igual con todas las lesiones que ha habido aquí. Me acuerdo mucho de la de Dani [Martínez], que nos dolió mucho, y también de la de Andy [Mazurczak].

–¿Qué está pasando distinto esta temporada?

–Este año sí que tenemos un equipo bastante completo y estamos mucho mejor en defensa. Por eso estamos sacando más partidos fuera de casa. Podemos competir. Son jugadores buenos y cada uno hace lo que le corresponde. Han hecho buen trabajo los que han fichado. Hay gente con experiencia en esta liga y otros nuevos.

–¿Cómo ve a Roberto Blanco? ¿También ha mejorado en su proceso como entrenador?

–La temporada pasada tuvimos una situación más complicada que la de ahora. Al final está demostrando que este puesto se lo ha ganado.

–Hace poco salió un estudio que decía que la teórica ‘segunda unidad’ del Cáceres era de las mejores de la LEB Oro...

–No creo mucho en las estadísticas, escríbalo. Pero si ha salido eso, será cierto. Todo el mundo está dando al equipo cosas, da igual en qué facetas. Es la diferencia sobre otros años.

–¿Pensaba que esto podía pasar cuando se juntaron para entrenar por primera vez?

–Igual no, aunque siempre me gustó el equipo que se había hecho. Estamos bastante bien en el ambiente, en el día a día.

–¿Permanencia o ‘playoffs’?

–Tenemos que ir partido a partido, como dice el Cholo [Simeone]. Estamos bien así y vamos a seguir haciendo nuestro juego. Esto acaba de empezar. El objetivo es la salvación, intentar lograrla cuanto antes, y estar tranquilos.

–¿Más a gusto esta temporada con dos serbios, casi compatriotas, en el vestuario?

–Sí. Estamos haciendo buenas migas con Milan [Nikolic] y Kosta [Jankovic]. En Cáceres nunca puedo hablar en serbio. No hay ni un balcánico en la ciudad. O al menos no he conocido a nadie en todos estos años, excepto Sandi [Marcius], claro. Es raro porque en otros sitios sí ha sido así, aunque fuese a algún deportista.

–Jankovic está jugando muy poco y ha pensado en marcharse ¿Qué le está faltando?

–Es su primer año y esta es una liga complicada. Aunque sea la segunda división, el nivel es alto. Lo que tiene que hacer es seguir entrenando y trabajando como está haciendo y, si el entrenador le da la oportunidad, poco a poco, con paciencia, puede ser un buen jugador para esta liga. Espero que se solucione, pero no lo decido yo y no me meto.

–Y la visita en Castellón, ¿qué?

–Allí es complicado. Tienen muy buen equipo, pero vamos con la mayor humildad del mundo. Intentaremos ganar. Poco más.