El Tenerife barre a los leones

Revolcón inesperado al Extremadura en su estadio y con su gente. Un imperial Tenerife se llevó los tres puntos de Almendralejo (2-4) que pueden ser cuatro si sumamos el golaveraje, aunque tras lo visto en el Francisco de la Hera, parece poco probable que este Tenerife vaya a ser rival directo de los azulgranas por el descenso. Los de Baraja, mejor colocados y con una gestión de encuentro más inteligente y eficaz, barrieron del mapa a un Extremadura desconocido, menos intenso que anteriores ocasiones y con errores mayúsculos que lo condenaron a la derrota.

No tocó mucho Manuel del once inicial que le había llevado a la victoria ante el Lugo, pero lo cierto es que la jugada no le salió nada bien. Los de Almendralejo fallaron en la presión coordinada y el Tenerife, con un impresionante Dani Gómez en ataque, maniató el ímpetu local.

Empezó mejor el Extremadura, con algunas incursiones de Nono por la banda izquierda. En un de ellas, el pacense remató desde lejos para la parada de Ortolá, que cuajó un partido muy seguro. El Tenerife respondió por la banda derecha de Moore. El americano hizo un soberbio partido y descosió a Bastos. El problema en el lateral izquierdo del Extremadura se acentúa, sin recambios para ese puesto específico.

No obstante, el primer gol nació en el costado izquierdo del ataque tinerfeño cuando un desdoblamiento de Alex Muñoz terminó en un centro que desvió Pardo y remachó Moore en el segundo palo adelantándose a la defensa azulgrana. Mazazo para empezar.

Trató de reaccionar el Extremadura, pero no fue el día de los hombres de ataque. Alex Alegría estuvo muy incómodo y muy bien defendido por Alberto, que se lo comió en tres cuartos de campo. Y Kike Márquez estuvo muy intermitente, sin entrar en el partido.

El punto de inflexión del partido llegó en el minuto 38 en el absurdo penalti de Pardo que puso tierra de por medio en el marcador. Dani Gómez rompe la cintura de Pardo, se lo regatea con claridad y el valenciano, preso de la rabia, se marcha a por el atacante y lo derriba claramente por detrás cuando la pelota estaba lejos de la portería. Los compañeros del equipo se quedaron atónitos con la jugada, un error mayúsculo que Milla penalizó ejecutando el 0-2 y dejando medio sentenciado el partido.

Orgullo azulgrana/ Salió herido en su orgullo el Extremadura en la segunda parte y se marchó decididamente a la portería rival. Manuel refrescó la medular por Cristian en detrimento de Rocha. Y el equipo lo agradeció. Sin embargo, tras dos avisos, otro revés para los locales. En un balón dividido, Alex Alegría golpea a Alberto y ve la segunda amarilla. La jugada resultó dudosa en un principio, pero el árbitro ya había advertido al placentino en una jugada anterior.

Con diez, curiosamente, el Extremadura encontró el gol. Fue en una jugada desafortunada para el Tenerife donde Sipcic cortó el balón con el brazo. Revisión del VAR y penalti. Nono, con potencia, ejecuta para recortar distancias. Había vida.

Sin embargo, el Tenerife de Baraja es un equipo con tablas y gestionó muy bien tanto el gol encajado como la superioridad numérica. Empezó a tocar y desgastar en la presión al Extremadura y, en el primer despiste, zas. Llegó a un cuarto de hora del final, en otra gran jugada por la derecha que puso Moore para que Dani Gómez, de puro nueve, remachara a gol. Ahí finiquitó el partido el Tenerife.

Los insulares siguieron tocando y maniobrando el juego. Otra asociación entre Dani Gómez y Milla acabó en los pies de Gómez que puso el cuarto con un precioso disparo cruzado.

El Extremadura, moribundo sobre el campo y muy tocado en lo anímico, buscó de la nada un último arreón para encontrar el gol del honor. Fue en un disparo de Zarfino que repelió Ortolá y remachó Pinchi en la línea.

Fue insuficiente. El Extremadura deja escapar una gran oportunidad de engancharse a la pelea. La cosa se complica. El equipo no termina de reaccionar.

EXTREMADURA 2

TENERIFE 4

3Goles: 0-1 Moore, min.27; 0-2 Millia, min.38; 1-2 Nono, min.62; 1-3 Dani Gómez, min.75; 1-4 Dani Gómez, min.83; 2-4 Pinchi, min.89.

3Árbitro: Galech Apezteguía (navarro). Amarilla a Pardo, Olabe y Spicic. Roja por doble amarilla a Alex Alegría (min.55).

3Estadio: Francisco de la Hera. 9.000.

3Extremadura: Casto; Ale Díez, Granero, Pardo, Bastos, Rocha (Cristian, mi.46), Zarfino, Nono, Olabe (Pinchi, min.60), Kike Márquez (Alex López, min.60), Alex Alegría.

3Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Alex Muñoz, Alberto, Milla (Undabarrena, min.87), Dani Gómez, Nahuel, Aitor Sanz, Joselu (Javi Muñoz, min.73), Moore (Suso, min.84), Sipcic.