Abraham Pozo: «Tengo ganas de seguir creciendo con el club y personalmente»

Fue una de las revelaciones de la temporada pasada en el Don Benito. Abraham Pozo Benegas (7 de agosto de 1990, Pueblonuevo del Guadiana) apenas notó el cambio de Tercera a Segunda B y se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del conjunto rojiblanco, sobre todo en la segunda mitad de campaña, con goles importantes y grandes partidos que le hacen ser uno de los favoritos de la afición. Su renovación, a pesar de las ofertas, supone un éxito para el club. Tras un verano «movidito» vuelve con las pilas cargadas y con ganas de seguir creciendo. Hoy afronta el segundo partido de pretemporada con el Don Benito. El rival, el Olivenza (20.30 horas).

<b>–¿Cómo le ha ido el verano? ¿Ha tenido tiempo de desconectar y olvidarse del fútbol o le han mareado mucho?

</b>–Pues mira, lo bueno del verano ha sido que me he casado. En lo deportivo ha sido movidito, pero es normal. Si no es movidito quiere decir que nadie te quiere o que no has hecho buen año. En mi caso el año pasado me salieron bien las cosas y estaba contento. He tenido ofertas de fuera, pero yo tengo una familia, mi mujer tiene trabajo aquí y también hay que mirar esas cosas. Estoy muy a gusto aquí.

<b>

–Su renovación ha sido una de las grandes noticias para los aficionados del Don Benito. ¿Le llega esa ilusión por su continuidad que hay en la grada?

</b>–Estoy muy contento, sobre todo porque el club ha demostrado también la confianza que tienen en mí. Estoy muy feliz por seguir, es mi cuarto año y tengo ganas de seguir creciendo con el club y personalmente.

<b>–Cada vez quedan menos futbolistas de los que consiguieron el ascenso hace dos temporadas. ¿Va ganando peso en el vestuario?</b>

–Sí, quedamos pocos, los capitanes. Para mí es un orgullo seguir con los compañeros con los que estaba hace dos años, con los que llevo cuatro años, pero lo que quiero es seguir trabajando y ayudando a la gente que viene nueva e inculcarles lo que es este club para que nos puedan ayudar.

<b>–¿Cómo va la pretemporada?

</b>–Tieso (Risas). Cansado, pero es normal. Terminamos a mediados de mayo y hemos tenido dos meses de parón y aunque quieras hacer cosas no es lo mismo que tener el ritmo de entrenamiento y estar con los compañeros. Estamos cansados, con las piernas cansadas, pero es normal, eso es bueno para que el último fin de semana de agosto estemos a tope.

<b>–¿Después de estos días de entreno qué puede decir de los nuevos fichajes?

</b>–Todo bien. Son gente sana que viene a ayudar y los que llevamos aquí más años tenemos que intentar hacerles ver lo que es el Don Benito, como nos lo hicieron ver a nosotros cuando vinimos, que es un club que destaca por la humildad que tienen. Espero que ellos lo vean, que nos ayudemos mutuamente y así llegaremos lejos.

<b>–En las dos últimas temporadas han despertado a la afición dombenitense, sólo hay que ver el campo. Hay aspectos que dan más valor a los éxitos deportivos...

</b>–Yo soy uno de los que ha visto el cambio. Hace cuatro años venían 400 personas al campo y en estos dos últimos años el estadio se ha llenado y no sólo eso, sino que aprieta, y eso es importante porque un equipo como el nuestro necesita mucho de la afición y se están volcando. Hay ya más de 900 socios y eso no solo es importante para nosotros, también para la ciudad de Don Benito.

<b>–¿Cómo ve el Grupo IV? Parece que volverá a ser muy competitivo.

</b>–Creo que hay siete u ocho equipos que están fichando y que quieren aspirar a playoff y va a ser complicado porque de esos alguno se quedará descolgado y de los que no están ahí alguno dará la sorpresa. Lo veo un poco más fuerte que el año pasado porque lo que está pagando la gente no es normal o los presupuestos no son normales. Pero nosotros el año pasado demostramos que podíamos competir a cualquiera y esperemos que este año también.

<b>–Un pronóstico, complete la frase: «El Deportivo Don Benito terminará la temporada…»

</b>–(Risas). Fuera del descenso.