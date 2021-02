La Tercera encara su primer domingo del 2021 sin incidencias por el covid

La jornada de la Tercera extremeña llega con una gran novedad, ya que por primera vez en lo que va de 2021 se disputará --salvo imprevisto de ultimísima hora-- íntegra, sin partidos aplazados por el covid. Mucho se pondrá en juego en los diez encuentros. En el Subgrupo 1, el líder Montijo visita al Chinato para defender su liderato ante la presión del Coria, que juega en Campanario. Descansa el Moralo, situación que tratará de aprovechar el Extremadura B (ante el Lobón) para meterse entre los tres primeros. En el Subgrupo 2, Cacereño visita Olivenza con la intención de afianzar su liderato, mientras que Miajadas y Diocesano se miden en un duelo en el que ambos tratarán de frenar su dinámicas negativas.

SUBGRUPO 1

CHINATO-MONTIJO (16.15) / Cuatro derrotas seguidas suma el Chinato, que ve cómo la posibilidad de luchar por acabar entre los seis primeros se aleja cada vez más. Recibe en esta jornada además al rival más complicado, un Montijo qe vuelve a avanzar con paso firme en la clasificación, máximo artillero del grupo (24 tantos) y el menos goleado, con solo tres tantos encajados en 14 partidos.

CAMPANARIO-CORIA (12.15) / Tras cinco derrotas seguidas, el Campanario, penúltimo del subgrupo, tiene la difícil tarea este domingo de tratar de remontar el vuelo ante Coria, segundo clasificado con un solo punto menos que el líder. Los celestes, que hace una semana sacaron adelante un duro partido ante la UPP, saben que es en este tipo de partidos donde no está permitido fallar.

LOBÓN-EXTREMADURA B (17.00) / Siete puntos de los últimos doce es el buen balance del Lobón, que aunque llega de perder contra el Montijo vive uno de sus mejores momentos de la temporada. Tratrará de demostrarlo ante un filial azulgrana que tiene la posibilidad de asaltar la tercera posición aprovechando el descanso del Moralo, que además cuenta un partido menos.

UP PLASENCIA-VALDIVIA (12.00) / Quiere asentarse en la zona intermedia el Plasencia y ve en la visita del colista Valdivia una buena oportunidad para conseguirlo. En un partido que se jugará en La Vinosilla (sin público), los de Luismi, reforzados antes del cierre del mercado, quieren empezar a crecer para consolidarse y poder olvidarse del riesgo del descenso. Por evitarlo luchará el Valdivia, que solo suma una victoria y ha perdido sus siete últimos partidos.

CALAMONTE-ACEUCHAL (12.00) / Duelo directo por la zona media de la clasificación entre un Calamonte que no juega desde el diez de enero y que está a un solo punto de su rival de este domingo, el Aceuchal, que llega a la cita tras ganar el pasado fin de semana. Ver el estado en el que llegan a este partido los jugadores calamonteños será una de las grandes incógnitas. En una temporada en la que están rindiendo de menos a más, el parón les cortó cuando estaban en uno de sus mejores momentos.

Una acción del Montijo-Lobón del pasado domingo (CELIA REYES).

SUBGRUPO 2

OLIVENZA-CACEREÑO (16.30) / Tras caer el jueves ante el Azuaga en el partido aplazado de la decimotercera jornada, el Olivenza tiene este domingo la difícil misión de empezar a remontar el vuelo ante el implacable líder del subgrupo, un Cacereño que suma ocho victorias consecutivas, las cinco últimas sin encajar un solo gol. Las bajas en el centro del campo volverán a ser el principal problema de Julio Cobos, que no tendrá al central Carlos Daniel por sanción. El partido, que se ha adelantado media hora (se jugará a las 16.30) por problemas en dos torretas de iluminación de la Ciudad Deportiva Oliventina, podrá seguirse en directo a través de Youtube.

MIAJADAS-DIOCESANO (12.00) / Tras perder ante Azuaga y Cacereño, el Miajadas cierra su particular Tourmalet ante un Diocesano que no llega al Municipal tomatero en su mejor momento y que tratará de frenar esa sangría (un punto en los tres últimos partidos) para mantener viva la lucha por el liderato. Lolo y Jaime Cañamero serán baja en los locales, que tampoco podrán contar con el portero Damián, lesionado el pasado domingo. En los visitantes no estará Gines, que debe cumplir un partido de sanción, mientras que sí podrá contar con Jaime Herrera, su última incorporación.

TRUJILLO-JEREZ (11.30) / Busca su primera victoria del 2021 el Trujillo y lo intentará ante un Jerez en progresión ascendente que tiene la posibilidad de consolidar su tercera posición, teniendo en cuenta además que tiene un partido aplazado ante el Olivenza que recuperará el miércoles 10. Tampoco está al día está el Trujillo, que está sufriendo mucho no poder contar con Ensa, que deberá volver a pasar por el quirófano. Para el cuadro local será el tercer partido en ocho días.

ARROYO-VALVERDEÑO (12.00) / Tras poner fin el miércoles a su mala dinámica (1-2 ante el Trujillo), el Arroyo quiere aprovechar ese impulso para superar a un Valverdeño que jugó su último partido el 24 de enero y que como los locales aspira a la zona media de la tabla. En la primera vuelta se impusieron los de Valverde de Leganés, que en la próxima semana jugarán sus dos partidos aplazados.

LLERENENSE-FUENTE DE CANTOS (16.30) / Los dos últimos clasificados del subgrupo se enfrentan este domingo en el Fernando Robina, un duelo donde ambos equipos con conscientes de que se ponen en juego tres puntos muy valiosos. Con la moral alta llegan los locales tras sorprender le pasado domingo a domicilio al Llerenense, un triunfo que les permite se incluso más ambiciosos en sus aspiraciones. Más complicado es eso para el equipo de Rebollo, que descansó el pasado fin de semana y el previa también fue capaz de arrancarle un empate al Dioce.