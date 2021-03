La Tercera extremeña, al límite

Hubo quien pidió, sin éxito, que se paralizara la liga para así añadir presión. Finalmente se acordó solicitar a la Federación Extremeña de Fútbol y a la Junta de Extremadura que, al menos, les recibiesen para buscar una solución a un problema económico de primera magnitud que hace tambalear cimientos en el grupo XIV de Tercera División.

Excepto el Montijo y el Extremadura B, al margen por iniciativa propia, el resto de clubs de la categoría se reunieron el sábado para elaborar un escrito en esta línea con el fin de salvar una temporada que la mayoría califica de «catastrófica», con la falta de ingresos por taquillas y sobre todo los bares, que es el verdadero sustento de muchos. «Se pensaba que por lo de la pandemia duraría dos o tres meses lo de que la gente no entrara en los campos, pero finalmente va a ser bastante más», dice el presidente de uno de los clubs implicados, que asume que la situación es extremadamente delicada en algún caso.

La intrahistoria de la reunión –que se hizo de forma telemática— va a más allá. La propia federación ya advirtió a los representantes de los clubs que no se excedieran en el gasto en apartados tan gravosos como el de fichajes porque sabían que durante meses no iban a obtener ingresos. No todos ellos han seguido esta recomendación, y ello está aflorando en los últimos meses, con las arcas vacías. «Y lo que viene. Ya veremos a ver cómo terminan algunos», dice otro dirigente de la Tercera extremeña.

La incertidumbre es total, y a ello ha ayudado, sostienen, que no haya aún un interlocutor de peso dentro de la propia federación, en interinidad aún por las sucesivas suspensiones de su proceso electoral. «No hemos sido atendidos como deberíamos», comentaba el comunicado de los clubs, que esperan que sus demandas sí sean definitivamente escuchadas.

La situación de escasez de fondos es general en la Tercera División extremeña. Pero todo puede ir a peor en la segunda fase, con el sistema de competición de nuevo cuño que hará que algunos partidos no tengan interés competitivo porque habrá equipos que no se jueguen nada antes de tiempo. Eso es lo que se piensa dentro. Y eso es lo que se teme: que las cuentas presenten un déficit difícilmente sostenible.