Tercero y primero miden sus fuerzas mientras el Cacereño visita Montijo

La penúltima jornada del año llega con el duelo entre tercero y primero, Villanovense y Trujillo, mientras que el segundo, el Cacereño, visita al Montijo con su partido de Copa ante el Alcorcón a la vuelta de la esquina.

TRUJILLO-VILLANOVENSE (12.00) / Trujillo y Villanovense se enfrentan en el Julián García de Guadiana en lo que a priori podría parece un duelo desigual, aunque el desarrollo de la liga dice que no. Son tercero y primero y ambos viven momentos dulces. Los locales perdieron su último partido en septiembre y en la jornada anterior cerraron con un empate su sensacional racha de nueve victorias seguidas. Los serones, líderes con dos puntos de ventaja, vuelven a ser el equipo fiable y goleador de las primeras jornadas. En juego, el liderato del grupo.

MONTIJO-CACEREÑO (12.00) / Olvidarse del inminente partido de Copa (el martes) y centrarse en la liga será clave para el Cacereño en su visita al Montijo, un equipo en descenso que ha perdido sus tres últimos encuentros y que busca una reacción que le permita acabar el año fuera de esos puestos. No lo tendrá nada fácil ante un CPC que debe estar muy centrado para no dejarse puntos, como ya le sucedió en su último encuentro a domicilio. La gran incógnita, si Julio Cobos hará rotaciones pensando en la Copa.

PLASENCIA-MORALO (12.00) / UPP y Moralo reeditan un clásico extremeño, un duelo siempre entretenido al que ahora llegan ambos en distintas circunstancias. Los locales transitan por mitad de la tabla tras un verano convulso y la permanencia es su objetivo, mientras que los visitantes, con varios ex del Plasencia en sus filas, luchan por el playoff y lo tienen al alcance, aunque no pueden permitirse muchos más despiestes. Hace ocho años que el Moralo no gana en el campo del Plasencia.

ARROYO-OLIVENZA (12.00) / Tras cuatro jornadas sin ganar (tres derrotas y un empate), el Arroyo vuelve a su feudo para tratar de recuperar las buenas sensaciones. Tendrá enfrente a un equipo también en racha negativa y que coquetea con el descenso, el Olivenza, que no gana desde octubre. Desde entonces, cuatro derrotas y dos empates.

FUENTE DE CANTOS-MIAJADAS (12.00) / Tras haber perdido ocho de los nueve últimos partidos, el Fuente de Cantos intentará este domingo amarrar los puntos como local ante un Miajadas que ha recuperado el buen tono de las primeras jornadas.

VALVERDEÑO-CORIA (16.30) / Desde agosto no gana el Valverdeño, penúltimo y a cinco puntos de la permanencia, aunque en su último partido como local fue capaz de sorprender al Cacereño y sacarle un empate. De ello ha tomado nota su rival de hoy, un Coria que ha vuelto a su mejor versión tras un pequeño bache en noviembre y que defiende la cuarta posición y tiene incluso opciones de escalar algún puesto.

JEREZ-AZUAGA (16.30) / Con nuevo entrenador en el banquillo, Francisco José Rubio Vázquez, el Jerez busca la reacción que le enganche con la zona alta y lo intentará ante un Azuaga que tiene el mismo objetivo y cinco puntos más que los templarios tras ganar sus dos últimos partidos.

VALDIVIA-CALAMONTE (16.30) / Se le acaba el margen al Valdivia, que tras 16 jornadas sigue con cero victorias en su casillero y ya son diez los puntos que le separan de la permanencia. Está obligado a reaccionar e intentará hacerlo ante un Calamonte que no llega con menos urgencias. No acaba de encontrar su juego el conjunto rabúo, que ve en el duelo de hoy una posibilidad de volver a ganar.