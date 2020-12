Teto: "Vamos a ser campeones y a subir a Segunda B"

«Es un gran entrenador. Me ha demostrado que es una persona buenísima, que da la cara siempre por todos nosotros, además. Vamos a muerte con él siempre. Por ese tío mato». Con esa claridad que le caracteriza, Carlos Alberto Carrasco Fernández, ‘Teto’ (El Batán, 21 de marzo de 1994) defiende al entrenador del Cacereño, Julio Cobos, con suma contundencia. «El año pasado nos puso líderes y este año lo va a hacer también. Ahora vamos a ganar en Azuaga y después al Jerez y al Valverdeño». Y por ello augura un cambio radical, como ocurrió la temporada pasada.

El 'Messi del Batán' enfatiza aún más. «Es uno de los entrenadores más grandes que hay. El año pasado no subimos, pero con él estuvimos arriba hasta el final y pasó lo que pasó». No duda Teto que tanto él como Cobos tienen «una espina clavada» y avisa: «vamos a ser campeones y vamos a subir, que no lo dude nadie». Tira del carro el ‘10’ mientras se relaja en su localidad natal. «Defenderé este escudo hasta el último día, como todos mis compañeros; si no tuviera ganas y fuerza me iría sin querer cobrar ni un euro», recalcó, para reafirmarse apuntando que «somos un gran equipo y la gente lo terminará viendo».

Con una extraordinaria convicción, Teto tampoco especula sobre la calidad de la plantilla del Cacereño. «Yo creo que es similar a la del año pasado. Si echaran partidos una contra otra unas veces ganaría ésta y en otras la de la temporada pasada» y puso ejemplos puntuales para refrendar esta idea. «Mi amigo Marquitos (por Marcos Torres) era muy bueno, tenía una gran calidad, pero Jorge Barba también es increíble; y otro caso, el de Rodri, que conmigo también jugaría siempre, es como mi primo Rubén Carrasco, que también es muy bueno».

La explicación de Teto sigue siendo diáfana, sin pelos en la lengua, como suele hacer. «Lo que nos pasa es que no la estamos metiendo y no estamos teniendo suerte», y puso los ejemplos del día de Miajadas o las oportunidades falladas en otros encuentros como ante el propio Trujillo, el pasado domingo.

«En el minuto 30 teníamos que haber sentenciado ya varios partidos, eso lo sabe todo el mundo. Yo también he fallado. A veces es difícil jugar ante 11 encerrados atrás y te pones nervioso cuando no aciertas, pero lo estamos poniendo todo y son cosas que pasan en el fútbol. Yo me dejo la vida por la camiseta del Cacereño, que siento mía y voy a morir por ella».

Teto, que tiene incluso una peña en Preferencia con sus amigos, es irreductible. Él mismo asume que no está teniendo puntería. «Es una vergüenza que lleve solo dos goles», comenta, y asegura que esa claridad de cara a la puerta contraria la tuvo en su época de juvenil en el Diocesano. Por cierto, el colegial es un equipo de su pasado del que, preguntado por su liderato, afirma: «yo sabía que lo iban a hacer muy bien», señalando a Adolfo Senso como verdadero ‘constructor’ de equipos de buenos futbolistas «siempre».