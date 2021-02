Los Timberwolves de Ricky Rubio despiden al entrenador Ryan Saunders

Los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio han comunicado esta madrugada el cese de su entrenador principal, Ryan Saunders, después de la derrota de su equipo ante los New York Knicks (103-99). Los Wolves tienen el peor balance de la NBA con 7 victorias y 24 derrotas y encadenaron su cuarto tropiezo consecutivo. La franquicia de Minneapolis está ahora pendiente de incorporar a Chris Finch, ayudante de los Raptors, al que quieren ofrecer un contrato por más de un año.

ESPN story on Minnesota finalizing deal to make Chris Finch franchise's new coach in wake of Ryan Saunders' dismissal: https://t.co/7C8Hdpal2f