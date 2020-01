Todo Badajoz contra un Primera

Con el reto de lograr el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, que supondrían la mejor clasificación de la historia blanquinegra, seis días después de eliminar al Éibar, el Badajoz recibe a otro equipo de Primera División, el Granada, a las nueve de la noche de hoy en el estadio Nuevo Vivero.

La gran ilusión del equipo de Mehdi Nafti ha llegado por completo a toda la ciudad hasta el punto de que el club pusiera ayer el cartel de «no hay entradas» por primera vez en un partido de los pacenses en el Nuevo Vivero.

Unos 15.000 espectadores presenciarán un encuentro histórico y quieren vivir otra mágica noche con una nueva gesta del Badajoz de Mehdi Nafti ante un rival que se lo toma muy en serio y que en palabras de su entrenador Diego Martínez sabe que no sólo se enfrentarán a un equipo «sino a una ciudad entera». En once valientes del Badajoz no estarán tres de los más rápidos de la clase: Chris Ramos, Kike Pina y Adilson, que siguen lesionados. Enfrente, el Granada que también quiere meterse entre los ocho mejores equipos de la Copa y que tendrá las ausencias por lesión de Pepe, Domingos Duarte, Koybasi, Montoro, Fede Vico, Quini y Lozano.

EL POTENCIAL GRANADINO / El técnico del Badajoz, Mehdi Nafti, explicó que el Granada «es un equipo bien trabajado, peligroso a balón parado, con atletas de verdad, de medio campo hacia arriba de lo mejorcito que hay con Machís, Puertas, Vadillo, Carlos Fernández, Soldado… Un centro del campo bastante físico, un equipo que corre… Vi su último partido ante el Sevilla y los sevillanos estuvieron mejor en el primer tiempo y su rival dio la talla tras el descanso. Es muy buen rival sin duda».

Nafti cree que el Granada físicamente «está un puntito por encima del Éibar y tienen más recursos a nivel técnico. Es una pasada la posibilidad de aprender en el día a día a este nivel». También explica que llevan siete derrotas seguidas fuera de casa, varios partidos sin hacer goles «y vendrán a por el partido. Espero ver a los Vadillo, Puertas, Machís… Pudieron hacer variantes contra el Tamaraceite y Badalona y sufrieron. Si los rivales les pusieron contra las cuerdas en un momento dado, ¿por qué no nosotros también?».

Del ambiente, dijo que los que han comprado la entrada para ver al Badajoz «feliz de la vida y si un día nos toca el Real Madrid o el Barcelona aquí y un aficionado viene a verlos, le devuelvo el dinero para que no vaya al campo. Aquí hay que venir a ver al Badajoz y punto».

«El equipo está en condiciones de competir, está bien», añade el entrenador del Badajoz considerando que aunque jueguen cada tres días, «tirar la copa sería una falta de respeto a los jugadores y al trabajo de la temporada pasada, a tu trabajo porque cobras para ganar partidos. Jugaremos el partido como si fuera una final».

El partido es de la máxima importancia «y no sé cuándo volveremos a ver unos octavos de final de la Copa en el Nuevo Vivero. ¿Quizá en 50 años? Un Nuevo Vivero lleno, ¿dentro de 80 años? Tenemos una oportunidad de disfrutar, de competir y aprovechar este momento».

DESCONFIANZA / «A un partido, y más ante este equipo, va a ser muy difícil», explica Diego Martínez, técnico del Granada. Cree que los dos equipos llegan «igualados» en cansancio, y consideró que «es buena señal jugar cada tres días» y que cuando el Granada compite «siempre quiere ganar porque te da confianza, fuerza y la posibilidad de vivir momentos muy bonitos». Sobre el Badajoz, al que siguió en directo un técnico del Granada el pasado fin de semana ante el Cádiz B, comentó que «va a meter mucha intensidad para contagiar a su gente».