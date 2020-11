Todos los miembros de La Vuelta dan negativo en los PCR del segundo día de descanso

Coincidiendo con el segundo día de descanso de la prueba, La Vuelta comunica que los 681 tests PCR realizados a todos los miembros de la “burbuja de carrera” (corredores, staff y parte del personal de organización) han dado un resultado negativo.

Es la cuarta campaña de test PCR que se realiza en La Vuelta 20 tras los presentados por los acreditados antes de llegar a Irún, un segundo muestreo realizado in situ dos días antes del arranque de la carrera a la “burbuja de carrera” y un tercer control a ese mismo grupo en el primer día de descanso.

Joint Unipublic-UCI statement concerning the PCR testing campaign carried out on the second rest day of la Vuelta 20 https://t.co/duDOFzbZIc #vuelta2020 #vuelta20 pic.twitter.com/2KpHkNOew2