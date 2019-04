Todos quieren volar en Zarza Capilla

Los dos Andrés Sánchez, el piloto Driu y su padre, el presidente de la Federación Aeronáutica Extremeña, vuelan cada vez más alto. Su organización en Zarza Capilla del campeonato de España de XC, modalidad de parapente que acogerá esta localidad del 9 al 13 de julio, está siendo un rotundo éxito. Y es que los números lo dicen todo: podrán participar 70 pilotos y con la inscripción abierta hasta junio ya hay 120 inscritos.

Andrés Sánchez ‘Driu’ subraya que «vamos a llenar el campeonato, que siempre es complicado por falta de tiempo de la gente. Tiene una muy buena acogida por organización, sitio y expectativas creadas en otros años. De las 70 plazas que tenemos ya hay 120 apuntados y eso que el plazo de inscripción acaba en junio, por lo que aún se llenará más. La criba la haremos por ranking y sólo podrán entrar los 70 mejores pilotos de España o mundiales porque también tenemos extranjeros».

El punto negativo es que Driu no podrá participar al ser el organizador. «Desde que me levanto hasta que me acuesto no paro y si yo participo no podría llevarlo, tendría que hacerlo otra persona y la mejor forma es que lo lleve yo porque son muchos años compitiendo y puedo dar un mejor servicio a los pilotos». En este aspecto, el problema principal son las recogidas. «Tanto organizar el campeonato y que la prueba vaya bien y sobre todo que los pilotos que han aterrizado a más de 200 kilómetros de donde han despegado puedan llegar a una hora adecuada porque si no, fácilmente regresarían a las tres o las cuatro de la mañana y al día siguiente vuelven a despegar».

Los pilotos vuelven en furgonetas y todos llevan un seguimiento en vuelo, «por lo que sé dónde están todos los participantes. Por las rutas de vuelo que llevan y que ya conozco, sé dónde pueden aterrizar o no y mando a los vehículos a recogerlos. Cuando lo tengo lleno lo traigo de vuelta. Pero los que vuelan más lejos, llegan más tarde y si ellos han volado 200 kilómetros, en carretera son 300 o más porque además no son muy buenas».

Más lejos de Albacete

Andrés Sánchez explica que hay varias clases de campeonatos, el normal de cross, y el cross country XC, con distancia libre en el que cada piloto vuela en la distancia que más le convenga y con distancias grandes. «En el 2005 ya hubo un piloto que hizo 105 kilómetros y nos mostramos sorprendidos. Driu se dio cuenta que Zarza Capilla es una de las zonas mejores de España para hacer distancia libre, récords de España como el que él logró en 2015 con un vuelo de Zarza Capilla a Albacete de 260 kilómetros. Ya hay tres campeones del mundo que participaron el año pasado y que han confirmado su presencia este año».

Driu cree que hay condiciones para superar su récord. «Podemos pasar de Albacete. El año pasado las condiciones no fueron buenas del todo y llegamos casi y también hicimos otro récord de España, a un pueblo determinado antes de despegar, lo que llamamos a gol declarado. Si las condiciones del tiempo son buenas, se podría superar. Es necesario que haya viento y con el nivel de participantes que será superior».

El problema son los despegues y el alcalde de Zarza Capilla se vuelca con ellos. «Gracias a ellos podemos organizar campeonatos, nos apoyan y es magnífico poder desarrollarlos. Nos falta tener el mismo apoyo en otras zonas de vuelo que en Extremadura hay muchas y son muy buenas».