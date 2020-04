Tokio 2020 planea eliminar la ceremonia de clausura de los JJOO para reducir gastos

Quedaron aplazados los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 al 2021, aunque seguirán manteniendo la misma denominación. El coronavirus ha forzado ese aplazamiento y también algunos cambios, como empieza a diseñar el comité olímpico japonés. Yoshiro Mori propuso que tanto la ceremonia de clausura de los JJOO y la de apertura de los Paralímpicos queden eliminadas para reducir gastos.

En una charla con el diario deportivo japónes 'Nikkan Sports', Mori, presidente del comité olímpico japonés, ha recordado también que no cabe otro aplazamiento más allá del 2021. Y si no se celebran los JJOO por la evolución de la pandemia en ese año no habría otra solución más que cancelarlos, como ya ocurrió en el pasado durante las dos guerras mundiales.

El primer retraso de la historia

La propuesta de Mori es celebrar una ceremonia de apertura general al principio de los Juegos, programados para empezar el 23 de julio de 2021, y otra ceremonia de clausura, también general, al final de los Paralímpicos, que acabarán el 5 de septiembre de ese año. De esta manera se reducirían mucho los gastos porque como ha recordado el presidente del comité organizador "es la primera vez en la historia" que se retrasan unos Juegos.