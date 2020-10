Toni Bou suma su 28 título mundial

Toni Bou (Montesa Honda) se ha proclamado este sábado campeón del Mundo de TrialGP en Italia. Es su 14 título mundial al aire libre, que con los 14 que ya tiene en 'indoor' completa un número espectacular: 28 coronas mundiales en su haber. Todos desde 2007 y de forma consecutiva.

El piloto de Piera ha dominado la carrera, en la que le han acompañado en el podio Jorge Casales (Gas Gas) y Jaime Busto (Vértigo), y ello unido a una combinación de resultados favorables con respecto a su máximo rival, Adam Raga (TRRS), que ha fallado estrepitosamente y solo ha podido ser séptimo, ha hecho que Toni Bou haya conseguido una nueva victoria, la quinta de la temporada y que, añadida a un segundo y un tercer puesto, le ha permitido añadir una nueva corona a su impresionante palmarés.

Lesionado en la primera cita

Añadidos a sus otros 14 títulos en la especialidad 'indoor', Toni suma un total de 28 títulos mundiales desde que empezó en el 2007 su imparable dominio. El piloto de Piera afrontará mañana la última carrera de este inusual Campeonato del Mundo 2020, recortado por la pandemia del coronavirus, en el mismo escenario del área de trial La Battú. Bou, además, ha tenido que superar una lesión en el brazo que se hizo en la primera cita del campeonato.

Toni Bou ha comentado después de conseguir nuevamente el título: "Realmente no me esperaba ganar el campeonato hoy. Ha sido un trial muy apretado, como todas las pruebas este año, con lo que es muy fácil pasar de primero a séptimo, así que no podíamos fallar. Estoy supercontento con este título, y más este año que ha sido tan extraño con muchos entrenos y pocas carreras. Hemos conseguido los dos títulos, el 'indoor' y el 'outdoor', con lo que estoy muy contento. Ahora nos toca disfrutar y celebrarlo".