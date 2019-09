Toyota hace oficial que Coma será copiloto de Alonso en el Dakar

Después de los entrenos en las enormes dunas del desierto de Namibia; tras otro entrenamiento más de rally en Polonia, llega el tercer escalón en la preparación de Fernando Alonso para el Dakar, la Lichtenburg 400, que incluye una gran variedad de terrenos: maizales, rotas llanuras, cauces de ríos secos y tramos muy técnicos combinados con otros mucho más abiertos y rápidos. A la derecha de Alonso, y ya de manera oficial, se sentará Marc Coma.

"Estoy muy contento y orgulloso de entrar a formar parte de este equipo y de poder compartir mi experiencia en rally raids con Fernando. Aunque llevo en esta disciplina ya mucho tiempo, esto no deja de ser un nuevo reto para mí. Nunca imaginé que me sentaría en el asiento del copiloto, Fernando y yo estamos trabajando realmente bien juntos y ya he podido comprobar en primera persona hasta qué punto es metódico en su forma de afrontar los rally raids, explica el catalán, ganador del Dakar en moto en cinco ocasiones.

ELOGIOS DEL ASTURIANO

"Trabajar con Marc ha sido fantástico. He podido aprender muchísimo de él sobre los rally raids, gracias a sus amplios conocimientos de la disciplina y a su experiencia. En esta modalidad del automovilismo, donde tienes que pilotar cientos de kilómetros en cada jornada, es muy importante sentirse cómodo con la persona que está junto a ti en el coche, señala Alonso.

A sus 42 años, Marc Coma, cinco veces ganador del Rally Dakar en la categoría de motos y seis veces Campeón del Mundo de Rally Raids, atesora una amplia experiencia en rally raids, tras debutar en el Dakar en 2002, cuando la carrera todavía se disputaba en territorio africano. Después de casi dos décadas en la disciplina, en los últimos años como Director Deportivo del Rally Dakar, Marc está perfectamente preparado para trabajar junto a Fernando, doble ganador de las 24 Horas de Le Mans, actual Campeón del Mundo FIA de Resistencia, Bicampeón del Mundo de Fórmula 1 y vencedor de las 24 Horas de Daytona.

Tras la positiva experiencia de los primeros ensayos de Namibia y Polonia, el binomio español afronta este fin de semana la Lichtenburg 400, quinta prueba puntuable para el Campeonato de Sudáfrica de Rally Raids