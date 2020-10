Un transatlántico llega a Cáceres

El gran gigante del baloncesto femenino español visita el Multiusos (20.45 horas). El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura recibe al Perfumerías Avenida de Salamanca, un gustazo por lo que supone medirse a un equipo de tal potencial o una tortura precisamente por eso mismo. La cuestión es que esto era inimaginable hace una década y ahora se va convirtiendo en una costumbre.

Seis de las últimas siete copas y tres de las últimas cuatro ligas. Que el ‘Perfu’ es el equipo contemporáneo más laureado del basket femenino nacional resulta difícil de contestar, por mucho que otros --Girona, sobre todo, pero también Valencia y Gernika-- intenten discutir su reinado.

El Al-Qázeres tendrá que medirse a una fuerza multinacional repleta de jugadoras de prestigio y que además llega con descanso extra, ya que aplazó su choque de la pasada jornada ante el Campus Promete. Siendo realistas, las escasas opciones de victoria de las cacereñas se reducen aún más por la baja de nuevo de Ana Hernández, cuyos dolores en una rodilla no remiten y todavía tienen que diagnosticarse exactamente. Sería un problema gigantesco que lo suyo fuese medianamente grave, ya que se trata de una plantilla de una rotación escasa. El club se mantiene informado del mercado por si tiene que hacer un esfuerzo.

ENTRENANDO MEJOR / El conjunto de Jacinto Carbajal llega tras una derrota dolorosa ante el Quesos El Pastor Zamora el pasado sábado (63-54). Eso afeó algo la buena imagen ofrecida en el debut ante Araski, aunque un 1-1 a estas alturas no es malo en el largo camino hacia la salvación.

«Hemos entrenado bien, intentando corregir errores de la pasada semana y seguir creciendo», dijo este jueves Carbajal. «Realmente, todos los equipos estamos todavía en pretemporada. Es el cuarto partido que jugamos. Debemos encontrar un equilibrio. No somos tan buenas como el día de Araski ni tenemos la cara peor de Zamora», añadió.

El técnico elogió a su oponente, que viene de ganar la Supercopa_(«es siempre el máximo favorito») e incluso se negó a individualizar en una sola de sus jugadoras. _«Son internacionales, de la WNBA, y tienen un gran entrenador como Roberto Íñiguez».

Instó a las suyas «a competir» y volvió a referirse a que la preparación de todos los componentes de la Liga Femenina Endesa es escasa para «intentar hacer un partido lo más parejo posible».

Su fórmula en este tipo de encuentros suele ser no descolgarse en el marcador y apurar las opciones en un hipotético final igualado. «Tienen que pasar muchas cosas para que ganemos: debemos tener acierto y que el rival no tenga el mejor de los días, que no juegue cómodo», explicó. No faltan precedentes en los que el Al-Qázeres ha mantenido un marcador igualado ante un ‘grande’ durante buena parte de un choque, aunque al final haya perdido. También ha ocurrido lo contrario: tanteos abultados difíciles de evitar cuando se tienen en cuenta que una sola jugadora del Perfumerías Avenida puede tener un salario superior al de toda la plantilla cacereña junta.

Entre la colección de estrellas visitantes puede encontrarse a Andrea Vilaró, que cumple un papel complementario. Se pierde ya en el tiempo su temporada en el Al-Qázeres (2014-15), donde se lesionó de gravedad en la recta final. Logró recuperarse con tanta solvencia que ha terminado siendo internacional absoluta. Otros nombres propios llamativos son los de las españolas Silvia Domínguez, Leo Rodríguez, Maite Cazorla y Umo Diallo, la bosnia Nikolina Milic, la eslovena Marica Gagic y las hermanas norteamericanas Karlie y Katie Samuelson. Una máquina que lo normal será que gane en el Multiusos, pero, claro, hay que jugarlo.