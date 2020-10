Hay un momento de la pretemporada en el que en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad gusta más una presentación oficial que una feria. Así se llega al extremo --y no es la primera vez-- en el que llegan a presentarse hasta a los jugadores que continúan en el equipo de la campaña anterior, como fue el caso de este lunes con Sylvester Berg, Ferrán Ventura y Paco del Águila.

No estuvo mal el acto para ver cómo respira la plantilla de cara al debut el próximo viernes en Melilla. Para Berg, tras un año en Cáceres, será su debut burocrático con la primera plantilla, ya que la pasada temporada tenía ficha del filial de Liga EBA: «Estoy feliz por ello. Me siento muy cómodo», dijo el danés, que se confesó «un admirador de la ciudad». «Es estupendo continuar con el mismo cuerpo técnico y en un club que conozco bien. Estoy deseando que empiece esto ya», añadió.

Deja atrás así sus interminables viajes alternando dos equipos («eso me permitirá estar más centrado») y sostuvo que se siente «igual de a gusto y preparado» en las dos posiciones que ocupará, la de alero alto y la de ala-pívot. «No hay problema. Soy ambicioso», sentenció.

A su lado asentía Xavi Ventura, otro que está ‘loco’ por jugar. «Estoy muy contento por seguir. La temporada pasada me dejó un mal sabor de boca. Quería continuar para dar lo mismo o más. Tenemos que conocernos más», añadió. Para el escolta catalán, «los nuevos saben de qué va la liga y saben que desde el primer momento hay que empezar bien porque si no, nos va a pasar factura». Por último, confirmó su disposición total:«el entrenador sabe que estoy para lo que él diga. Voy a todo y no me guardo nada. Eso va a seguir así».

Cerró el acto Paco del Águila, que llegó poco antes de paralizarse la LEB 20219-20 por la pandemia. Ahora ya será verdinegro plenamente y no en condición de cedido por el Manresa. «Ahora va a ser diferente y mucho más fácil, conociendo bien cómo va esto ya», pronosticó. Se le reserva un papel importante en la rotación, pero se mostró humilde: «yo vengo aquí a ganarme los minutos y a formarme como jugador. Mi papel está más allá de meter 15 puntos o no. No me importa el trabajo sucio». Respecto a la situación con el covid-19, manifestó que «no hay miedo ysí muchas ganas de jugar».

El Cáceres ultima estos días la firma del contrato de Sandi Marcius, aunque intenta protegerse con una cláusula de cara a una posible recaída de sus lesiones de rodilla. Del tríceps está prácticamente recuperado.