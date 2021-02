Tres puntos en el esperpento

3 - EXTREMADURA: Casto; Saul, Fran Cruz, Tala, Melli (Nando Copete, minuto79), Elías, Sergio Gil (Fran Segura, minuto 79), Pastrana, Nico Hidalgo, Sebas Coris (Rubén Mesa, minuto 46), Kike Márquez (Enmanuel, minuto 89).

1 - VILLARROBLEDO: Diego Nieves; Pablo García, Navarro, Ángel, Chato, Lemiechevski, Buitrago, Galán (Rubén, minuto86), Joseca, Latorre (Teo Tirado, minuto 69), Carmelo (Mikael, minuto 61).

Goles: 0-1: min. 1, Carmelo. 1-1: min. 30, Elías Pérez. 2-1: min. 83, Fran Cruz. 3-1: min. 90, Nando Copete.

Árbitro: González Hernández (Castilla y León). Mostró tarjeta amarilla al local Fran Segura y a los visitantes Diego Nieves, Navarro y Ángel.

Incidencias: Estadio Francisco de la Hera. Sin público en las gradas.

Tres puntos y nada más. Eso podría extraer tan solo el Extremadura tras ver su partido ante un flojo Villarrobledo (3-1) al que ni un milagro le podría salvar de esta categoría. Menos mal que el encuentro fue a puerta cerrada y sin público, ya que el espectáculo que brindaron ambos equipos fue infame. Impropio de un partido de Segunda B. Repleto de errores, imprecisiones, falta de acierto y dos equipos que, por momentos, se partieron en mil pedazos sin ton ni son sobre el campo. Ganó el Extremadura, que por peso y calidad de los jugadores era el que tenía la obligación de vencer, pero ninguno pudo salir contento del encuentro de este sábado.

El Extremadura venía anunciando desde hace días que estaba ante uno de los encuentros más importantes de la temporada y, en lugar de salir con el cuchillo entre los dientes, encajó un gol a los 48 segundos de partido. Fue en el primer balón en largo del Villarrobledo a la banda derecha que, incomprensiblemente, nadie defiende. Pablo García, con una autopista sin coches, apura línea de fondo y envía un timorato pase atrás que nadie defiende y que Carmelo, con buena ejecución, cuela en la base del palo de Casto. Un gol a los 48 segundos que parecía de una jugada del minuto 89. La carta de presentación no era buena.

Desde el gol del Villarrobledo, el Extremadura trató de tomar el mando del partido. Y lo hizo, claramente, aunque nunca supo maniobrar los ataques con claridad. Pases erráticos, jugadores fuera de posición, precipitación en los disparos, falta de solidaridad en las últimas decisiones y centros que se perdían entre las butacas vacías del Francisco de la Hera. Realmente, el partido fue horrible.

De todos los nubarrones sobre el verde, el único faro encendido con algo de fútbol fue Elías Pérez, el mejor de la tarde/noche almendralejense. Suyo fue un remate a la salida de un córner a la media hora de juego para hacer despertar a los suyos.

Poco después, el Extremadura logró empatar entre sus dudas. Kike Márquez estuvo muy astuto al sacar muy rápido un saque de esquina viendo la posición de Elías en el primer palo y ante la pasividad total de la zaga del Villarrobledo, que ni defendió el córner, Elías puso la pierna derecha y empató la contienda.

Parecía que las tablas reconducían la misión de un Extremadura que se sentía sobradamente superior, pero que no conectaba tres pases seguidos. Antes del descanso, Chato asustó a los azulgranas con un voleón tremendo que Casto tuvo que despejar y que Buitrago, completamente solo, envió a las nubes con todo para hacer el segudo del Villarrobledo. También Pastrana perdonó una contra con un disparo al palo cuando tenía hasta tres compañeros libres de marca para anotar casi a placer.

Manuel movió el banquillo y metió a Rubén Mesa para tener una referencia ante un desaparecido Sebas Coris, que todavía no ha despuntado en Almendralejo. Con Mesa, el Extremadura estuvo más asentado, pero también errático en las decisiones.

Rubén Mesa erró una vaselina ante Diego Nieves justo antes de que a Kike Márquez le anularan un gol por fuera de juego. El partido se encaminaba peligrosamente a los últimos diez minutos. Elías se sacó un chupinazo que Diego despejó a córner. Y fue en una falta, a siete minutos para el final, cuando Fran Cruz apagó el incendio con un remate limpio de cabeza ante el vuelo desacertado del portero del Villarrobledo.

Todavía sufrió el Extremadura un par de centros en su área, pero Nando Copete finiquitó el partido a la contra. El triunfo da oxígeno en la tabla al Extremadura, pero con este fútbol será más que una utopía meterse en liga Pro.

Manuel: «El partido no fue bueno, sino lamentable»

El Manuel Mosquera más sincero que se recuerda salió a la palestra después del balsámico triunfo de su equipo, pero aliñado con una pobre imagen de fútbol: «El partido no ha sido bueno. Ha sido lamentable y nos hemos salvado por los jugadores que tenemos con pundonor. Sinceramente, no creo que pueda sacar algo de este partido. Me siento con la exigencia que hay que tener y la realidad es que el partido ha sido malísimo». Manuel tiene claro que este encuentro le deja pocos análisis y que lo único positivo eran los tres puntos. Puso como ejemplo el gol encajado antes del primer minuto: «Parecía una jugada del minuto 89 y era nada más empezar», reflexionó.

Manuel reconoció que en el descanso les pidió a sus jugadores que dieran el mínimo que se les exige para competir. «Mejoramos a nivel individual y eso nos ayudó a mejorar a nivel colectivo, pero la realidad es que nos han salvado los goles». También dijo que hay mucha presión en sus jugadores y rompió una lanza en favor del presidente, Manuel Franganillo, así como de Ramón Robert, Zoran Vekic y Jordi Lardín, de quienes dijo que han venido a arreglar una situación que «era gravísima». Manuel también ha pedido a la grada que les otorgue a sus jugadores el valor que tiene lo que están haciendo por el club porque «no han sido momentos fáciles para todos».