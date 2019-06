Triple plata de la cacereña Pepa Giménez-Güervós en el nacional

Triple éxito para la extremeña Pepa Giménez-Güervós, que en el Campeonato de España absoluto de halterofilia se ha colgado tres medallas de plata en arrancada, dos tiempos y total durante la competición disputada el pasado fin de semana en Madrid. La cacereña compite con licencia de la Federación Andaluza, ya que Extremadura sigue sin tener territorial de esta disciplina deportiva.

«Ha sido muy emocionante», confiesa Giménez-Güervós, «solo estar allí ya era un premio», añade ella, que lleva poco más de dos años practicando la halterofilia, aunque ha sido tiempo suficiente para cosechar muchos éxitos. El año pasado ya fue bronce en este nacional, compitiendo entonces en la categoría de menos 58 kilos. Para esta temporada ha habido una modificación de categorías y la suya ha sido la de menos 55 kilos. «Bajé de peso con el objetivo de conseguir medallas y no ha ido mal».

En arrancada, la disciplina que más le gusta, Pepa Giménez-Güervós levantó 66 kilos. En dos tiempos, «la que mejor se me da», 83. En ambos fueron las segundas mejores marcas, solo superadas por las de la canaria Atenery Hernández (81 y 101, respectivamente). En total, 149 kilos, la cacereña también fue segunda, solo por detrás de la canaria.

El mérito de Giménez-Güervós es mayor porque acudía a este nacional con problemas de hombro. «Me lesioné a principios de mayo en el Campeonato de Andalucía y la preparación para esta prueba no ha sido todo lo buena que debiera, he tenido poco tiempo de recuperación, no he hecho las marcas que debía», cuenta. Además, su disciplina principal es el crossfit, donde también compite y a lo que se dedica profesionalmente, ya que desde septiembre cuenta con un box (un gimnasio) en Cáceres. Sus próximos objetivos para este año son en el crossfit en los meses de agosto y septiembre. La halterofilia de momento la dejará un poco apartada hasta que se recupere bien de su lesión de hombro.