Triunfal día para el Extremadura-Ecopilas en la Super Cup

El Extremadura-Ecopilas ha firmado en Villa del Prado una extraordinaria jornada deportiva con la que ha puesto la guinda a su participación en la primera edición de la Super Cup MTB, modalidad XCM, donde Tamara Sánchez lograba el triunfo en la última prueba mientras que sus compañeros Manu Cordero y Miguel Benavides han logrado la victoria absoluta de la clasificación general en élite y sub-23, respectivamente.

En élite, Manu Cordero no debía arriesgar pero ni mucho menos perder de vista a sus rivales si quería lograr llevarse el jersey amarillo como vencedor final. El de Llerena terminaba en cuarta posición pero consciente de que tenía la general en el bolsillo. “Me he encontrado bien, contento con mi rendimiento hoy. Salía con la ventaja que te dan los puntos de la clasificación provisional y hoy he tratado de ser un poco más conservador ya que no tenía que arriesgar y asegurar la victoria final como ha ocurrido”.

En sub-23 la ventaja que tenía Benavides con respecto a sus rivales era aún más amplia que la de Cordero, pero todo se fue al trasto cuando hace unos días el de Badajoz sufría una luxación de hombro como consecuencia de una dura caída durante una sesión de entrenamientos que lo dejaba ko para la última cita en Villa del Prado. Sini embargo y como resultado de esa amplia ventaja y de la mano que hoy le echó su compañero de equipo Miguel Periáñez, vigilando de cerca a los rivales de Benavides y entrando en cuarta posición justo delante de García, tercero de la general, el pacense lograba retener el maillot amarillo ‘desde casa’.

En chicas, buen trabajo de Tamara Sánchez que mantuvo un duelo prácticamente desde el inicio hasta la parte final del recorrido con la madrileña Lourdes Hernández. La de Montijo lograba mantener al final de la prueba una escasa ventaja que adquirió cuando rebasaba el kilómetro 35 pero que nunca llegaría al medio minuto. “Sentía que la tenía muy cerca y tenía claro que no quería llegar a meta con ella y decidí forzar la marcha en un terreno que me venía mejor para poder sacarle unos segundos que al final me resultaron buenos para llegar en solitario a Villa del Prado”, aseguraba Tamara, cuya ventaja en línea de meta fue de 28 segundos con respecto a Hernández.

Su compañera Desi Castro, que se estrenaba en este 2021, llegaba en tercera posición, logrando así subir al primer podio de la temporada.