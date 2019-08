Tuchel: "Hasta que no se resuelva la situación, Neymar no jugará"

Thomas Tuchel querría tener este domingo a Neymar. Ya está completamente recuperado el delantero brasileño de sus problemas físicos, pero el Paris SG le ha hecho saber a su entrenador que no lo puede usar contra el Toulouse, a pesar del mal inicio de temporada del equipo que perdió en la segunda jornada ante el Rennes (2-1). u Yo puedo decir que él está en forma", ha subrayado Tuchel, recordando que Neymar "ha hecho una buena semana de entrenamientos, incrementando el volumen y la intensidad": Pero ni así puede utilizarlo.

"Hasta que la situación no está clara, él no podrá jugar", ha comentado Tuchel, recordando que el futuro del brasileño le deja sin opciones. Por ahora no puede utilizarlo en otro ultimátum del propio club parisino. "La posición del club es clar. Si no se aclara, no puede jugar". De momento, el jugador mantiene un estratégico silencio mientras el cierre del mercado se acerca. Hasta el 2 de septiembre todo queda abierto.