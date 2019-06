La UEFA elige el gol de falta de Messi al Liverpool como el mejor de la Champions

Leo Messi ha recibido un último reconocimiento de la UEFA, que ha elegido su gol al Liverpool de falta directa como el mejor de la última Champions. Es, curiosamente, el último gol que ha encajado Alisson en la competición porque el Barça en la vuelta de la semifinal en Anfield no le marcó. Ni tampoco lo logró el Tottenham en la final del pasado sábado.

