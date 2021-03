La UPP mira para arriba y el Chinato se queda abajo

0 - CHINATO: Jorge; Jorgino, Chumi (Sergio Oliva, minuto 62), Luis Delgado (Miguel, minuto 62), Buben, Yeri, Álvaro, Vadillo (Gino, minuto 46), Chico, Aarón y Edu (Adri Galván, minuto 62).

3 - UP PLASENCIA: Sergio Moya; Diego Cabezola, Juanals, Alberto Núñez (Pablo Bueno, minuto 75), Aarón, Genís, Sergio Noche, Jojo (Jacob, minuto 80), Kofi (Isma, 80´), Pantoja (Lolo, minuto 80) y Borja Encada.

Goles: 0-1: minuto 6, Pantoja. 0-2: minuto 44, Pantoja. 0-3: minuto 52, Kofi.

Árbitro: Miranda Bolaños. Mostró tarjeta amarilla a los locales Jorgino y Álvaro; y a los visitantes Alberto Núñez, Sergio Noche, Jojo, Jacob, Pantoja y Borja Encada.

Incidencias: Estadio Eras de las Matas, unos 300 espectadores.

La UP Plasencia se asegura un sitio en la zona intermedia de la clasificación, la que se olvida del descenso y mantiene abierta una ventana por el ascenso, a costa de un Chinato que no levanta cabeza (0-3).

Salieron los de Emilio Gil decididos a tener el balón, pero sus llegadas al portal contrario no llevaban peligro. El Plasencia pronto se puso por delante tras aprovechar su primera ocasión en un pase adelantado sobre Pantoja que se fue de sus defensores por velocidad y, ante la salida del guardameta, le batió por bajo.

El Plasencia se fue asentando a medida que transcurrían los minutos. Abrió el juego por las bandas y así fue como llegó el segundo, obra de nuevo de Pantoja, que aprovechó un centro de Kofi para, en línea de gol, batir de cabeza a Jorge.

En la segunda mitad los pupilos de Luismi dominaron y gozaron de varias oportunidades para ampliar la ventaja. En el 47 Pantoja se plantó solo ante Jorge, pero envió el esférico fuera, y en el 51 Diego Cabezola mandó un fuerte disparo al poste. Fruto de este dominio llegaría el tercero en el 52, obra de Kofi que, tras un fallo defensivo, recibió el esférico en la banda izquierda para lanzar un fuerte disparo y no perdonar. A raíz de este gol, el Chinato se adueñó del balón, pero no generaba ocasiones claras, ya que sus delanteros no gozaban de oportunidades. A pesar de ello, Buben tuvo la mejor pero apareció muy seguro bajo palos Sergio Moya.