Va por ti, Hannah

«Era mi amiga. Quise dedicarle el gol». La emotiva frase y la significativa imagen que ilustran esta información corresponden a Carlos Daniel, defensa central del Cacereño, acordándose de la malograda Hannah Julia Tjernagel, de 19 años. El pasado domingo, el futbolista levantó los brazos al cielo tras su tanto al Valverdeño, a modo de tributo a la joven de origen estadounidense abonada del club verde, quien perdiera la vida en un terrible accidente de tráfico ocurrido hace un mes en Iowa (EEUU).

«Nos presentaron hace tiempo y coincidíamos y salíamos por ahí con nuestros amigos», dice nostálgicamente el defensa del CPC, de 21 años, que hacía así su segundo gol con la camiseta verde esta temporada. “El otro también se lo marqué al Valverdeño y tras otro córner”, relata.

La intención de acordarse de Hanna, excanterana del Al-Qázeres de baloncesto y por quien se guardó un minuto de silencio en el encuentro del pasado domingo en el Príncipe Felipe, no se la había comunicado a nadie. «Era un recuerdo que me salió así, para mí, y ya está», asegura a este diario con la voz que apunta a una indisimulada emoción.

Sin contar los duros momentos por el fallecimento de su amiga, para Carlos Daniel está siendo una temporada feliz. Tuvo incluso la oportunidad de irse en el mercado de invierno, llamado por un club de Primera División para su filial, en principio. «No me quise marchar. Estaba muy bien aquí, con mucha confianza del entrenador». Cierto: Julio Cobos le tiene como futbolista insustituible al lado de Rubén o Marvin en un trío capital, con rotaciones o no, en el engranaje perfecto al que ayuda la polivalencia del ‘4’, el otro jugador local que está sobresaliendo.

‘Charly’, como es conocido por el propio técnico y sus compañeros, quiere terminar la temporada cumpliendo el objetivo. “Yo creo que sí podemos conseguir el ascenso. Tenemos un plantillón», recalca este futbolista que cumple su tercera temporada en el club. Antes había salido de la cantera del Diocesano y tuvo un fallido año en el juvenil del Deportivo de la Coruña, ya que se lesionó de gravedad y tuvo que volver a casa.

Ahora no tiene prisa. Sabe que su trayectoria sube enteros cuando está consolidado en el centro de la zaga en un puesto específico que le da réditos por una características. «Sí, lo sé», dice cuando se le plantea que ser central y zurdo es, en estos momentos, un plus en el fútbol por no existir muchos.

Su otra misión este año es completar el Bachillerato. «Me estoy poniendo muy en serio», asegura est estudiante del IES El Brocense. Va al nocturno, ya que por la mañana entrena.

AMISTOSOS ANTE BADAJOZ JUVENIL Y DON BENITO

Por otra parte, ya lo anunció Julio Cobos el pasado domingo, tras el partido ante el Valverdeño: se estaban gestionando un par de amistosos para no perder ritmo de partidos en los dos próximos fines de semana, en los que el Cacereño no jugará, este domingo por no jugar en la jornada final de la primera fase y el siguiente, que será de descanso para todos. Los dos serán sin público en el Príncipe Felipe porque no está permitido en amistosos. El primero será este viernes 19 a las 11.30 ante el Badajoz juvenil y el segundo el domingo 28 a las 12.00 ante el Don Benito.

Cobos preprarará la segunda fase y pulsará la recuperación o no de jugadores como Javito o Gustavo. Es complicado que pueda volver en las dos próximas semanas Carlos Andújar. Sí estaría, en principio, Alex Caramelo, que no tiene nada importante tras retirarse lesionado el domingo.