Valverde y Mas, al Tour y a la Vuelta, mientras Soler irá al Giro

Los corredores del Movistar Team, Alejandro Valverde y Enric Mas harán el doblete de Tour de Francia y Vuelta a España y Marc Soler será el líder del equipo en el Giro de Italia, según ha anunciado hoy el manager general del equipo telefónico, Eusebio Unzué, en una rueda de prensa telemática.

"El equipo lo hemos dividido en tres bloques: 12 corredores harán el Tour y Vuelta; otro el Giro; y los jóvenes, carreras de una semana y clásicas de un día. Alejandro Valverde y Enric Mas serán los líderes en Tour y Vuelta; y Marc Soler, en el Giro", desveló Eusebio Unzué en una conferencia junto a Alejandro Valverde, Enric Mas y Marc Soler.

Unzue pondrá a Valverde como "padrino" de Enric Mas en el Tour de Francia, acompañados de un equipo equilibrado por decidir, mientras que Soler en el Giro dispondrá de "una oportunidad única como líder único" de la formación. La idea de Unzue es que los tres líderes de este año debuten en la Vuelta a Burgos a finales de julio y luego participen en el Dauphiné. Después de esta prueba Valverde y Mas irían al Tour y Soler a la Tirreno Adriático.

SOLER, MUY ANIMADO

"Este plan costó elaborarlo. La idea era ir con los 3 a Tour y Vuelta, pero pensamos que era una oportunidad para Enric Mas y Soler para liderar una grande. A Enric le costó asumirlo un poco más, pero Marc Soler entendió que era una buena oportunidad, está preparado y tendrá una experiencia diferente para llevar el liderazgo del equipo. Aceptó enseguida

El ciclista español Marc Soler, que ejercerá de líder del Movistar Team en el Giro de Italia 2020, se mostró "muy ilusionado" por debutar como n1 y aseguró que intentará "dar un poco de guerra" en una carrera donde podría beneficiarle el recorrido y que se disputa entre el 3 y el 25 de octubre.

"Eusebio Unzué me propuso ir al Giro un jueves o un viernes, hablamos un rato y al principio me dijo que tenía el fin de semana para pensarlo (...) Miré el calendario y pensé que no era tan mala idea. Cada vez me fui animando más y me vi con ganas de aceptar este reto. No voy con ninguna aspiración, no había tenido esta oportunidad y simplemente quiero hacerlo bien", dijo Soler, que rápidamente matizó sus declaraciones.