El Valverdeño sorprende a un mermado Arroyo

0 - ARROYO: Miguel López,Ángel, David Gallego,Isaac (Álvaro, min. 71),Dani, Adri Calle, Javi Bella (Asier, min. 55), Dani, Moisés Valencia,Adri Calle (David Sánchez, min. 55), Edu González,Angelito yJavi López.

1 - VALVERDEÑO: Antonio, Miguel Alvero, Aitor, Roberto, Ramón Rueda, Álex Bravo, Lauri (Yona, min. 41), Víctor Aguinaco (José Mari, min. 59), Carlos Mancha, Botello (Juanmi, min. 77) y Manu Ferrera (Ze Pedro, min. 77).

Gol: 0-1: minuto 33, Álex Bravo.

Árbitro: Andrés Byron Morales Veliz. Amonestó a los locales Miguel López, Javi Bella y Moisés Valencia; y a los visitantes Víctor Aguinaco y Manu Ferrera.

Incidencias: Estadio Municipal. A puerta cerrada. Partido de la decimosexta jornada en el subgrupo 2 de Tercera División.

El Valverdeño se llevó el partido en el Municipal de Arroyo (0-1) gracias a un lanzamiento de falta desde unos 40 metros que Álex Bravo ejecutó directo a puerta cuando todos, incluido el portero local Miguel López, esperaban el centro al área. Fue un duelo en el que los defensores estuvieron más inspirados que los atacantes, por lo que hubo muy pocas ocasiones de claro peligro.

El Arroyo se presentaba con pocos efectivos, ya que a una plantilla de por sí corta de la que se han marchado Turra y Agustín Meloño, se sumaban las bajas por lesión de Coke, Jaime Vecino y, ahora también, Ricardo Durán. Tampoco pudieron contar los visitantes con hombres importantes como Moha, Guillerme, Golo, Luis Torres, Bermúdez y Leo.

El primer tramo del encuentro se jugó sin pisar las áreas, con los dos equipos en nivelada pugna por llevar el control. Hasta mediados del primer tiempo no llegó la primera ocasión y fue en las botas del local Javi López que, a bote pronto desde la frontal del área, disparó rozando el larguero.

Poco después llegó el gol de Álex Bravo. El llamado a ser un centro para buscar el remate se convirtió en un lanzamiento directo a puerta que, con demoníaco efecto y suficiente altura, se fue envenenando hasta alojarse en la escuadra del adelantado portero local.

Intentó poner la réplica el Arroyo de inmediato en una jugada embarullada que acabó rematando Angelito y que desbarató el metal local Antonio.

Tras el descanso el Valverdeño seguía mejor asentado, incluso con más acercamientos a zonas de peligro. Eso sí, sin ocasiones clarísimas. Botello y Carlos Mancha lo intentaron con disparos flojos desde la frontal. Con el paso de los minutos el Arroyo ganaba metros.

Miguel Ángel Ávila iba sumando paulatinamente centrales al ataque como improvisados delanteros. Primero Dani, que en los últimos partidos está participando como centrocampista, después Ángel y finalmente David Gallego.

Pero no encontraba el Arroyo el camino hacia las ocasiones manifiestas. Y cuando lo hizo, las jugadas eran anuladas por constantes fueras de juego. La más clara la tuvo Edu González que, tras peinada de Dani, remató alto dentro del área. Dos veces llegó el balón a la red de la portería visitante pero ambos goles fueron anulados, el primero por posición adelantada y el segundo por manos de un atacante. Estas decisiones arbitrales y el buen trabajo defensivo de los de Félix Pedro Rivera acabaron por desquiciar a los blanquiazules, que en el tramo final se volcaron en busca de un empate que no llegó.