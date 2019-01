«Vamos a salir de abajo sí o sí»

Guille Corrales-Luis Parejo. Luis Parejo-Guille Corrales. Los dos baloncestistas con más años de presencia y peso específico en el Cáceres (tanto que son considerados por todos de la casa) charlan, con la interlocución de El Periódico Extremadura, sobre la difícil situación del equipo. Ambos coinciden en el diagnóstico: el enfermo clasificatorio de la LEB Oro tiene solución. Así lo expresan en su distendida conversación en el particular escenario de Benetton.

--El Periódico Extremadura: Una vez pasados unos días de la última derrota ante un rival directo como el Tau Castelló, ¿es tan grave como se comentó teniendo en cuenta que se sigue fuera del descenso? ¿Cuál es la lectura?

--Luis Parejo: Hay una cosa clara: desde que llegara el nuevo entrenador, hemos dormido todas las jornadas fuera del descenso. Solamente hemos conseguido una victoria, ante el Barcelona, eso sí, pero nos han ido acompañando el resto de resultados. En ese sentido, tenemos que estar tranquilos. Eso no quita que sigamos trabajando. Sabemos lo que tenemos que hacer con el cambio de filosofía con Roberto Blanco, que tenemos que estar mucho más intensos y jugar con más transiciones, pero ahora mismo estamos fuera del descenso.

--Guille Corrales: El del Castellón era un partido clave, pero creo que la situación de ellos es engañosa. Que estuvieran abajo no decía la verdad porque creo que ellos van a tirar para arriba por equipo y por todo. Aun así, nosotros tenemos que pensar a ganar a todos los rivales, sea el Castellón, el Betis o el Bilbao. A partir de ahora tenemos que ir a ganar a todos y se nos va a olvidar ese victimismo o eso de equipo pequeño que solamente podemos ganar aquí a ciertos equipos.

--L. P. : Nosotros vamos a ganar fuera...

--G. C. : Lo del partido de Castellón no es tan grave, pensamos ahora, porque iba a ir hacia arriba, como he dicho antes. No era un partido a vida o muerte, como era el del Barcelona, en mi opinión. Con Canoe también porque intentaremos que se meta también ahí en los puestos de abajo, pero repito: hay que ir a ganar, sea quien sea el rival.

--E. P. E.: ¿Lo véis ahora de distinta manera? El pasado domingo estaríais especialmente fastidiados...

--L. P.: Sé que Guille se fue jodidísimo, igual que yo, pero igual que todos. Vimos que desaprovechamos una buena oportunidad para ganar en casa. Sabíamos la importancia que tenía y que en esta segunda vuelta hemos de ganar el 50 por ciento para estar fuera del descenso. Como luego acompañó el resultado del Barça y el Araberri había perdido también, pues seguimos fuera del descenso. Sabemos que tenemos que sacar el máximo número de triunfos posible.

--E. P. E.: Quedan 14 partidos. Como se ha comentado en cuanto a cálculos, ¿firmábais ahora ganar siete y perder otros siete?

--G. C.: Si esos siete partidos son contra Canoe, Araberri y demás, pues sí, y en Sevilla también porque quiero ganar allí al Betis.

--E. P. E.: Sí, pero ese partido será muy complicado...

--L. P.: Quién sabe, a lo mejor ya han ascendido, jajaja.

--G. C.: En Sevilla hay que ganar, hombre.

--E. P. E.: Decís que la filosofía de los entrenadores ha cambiado, pero ¿podéis decir que este Cáceres es mejor que el de hace un mes, por ejemplo?

--G. C.: Hombre, nosotros somos los mismos. Ahora ha llegado un entrenador nuevo, con una filosofía nueva, que es Roberto, que a mí particularmente me gusta más y me siento más cómodo. Ahora hay un ritmo más alto para que todos los jugadores tengamos opciones en transiciones y contraataques que es más fácil sacar ventajas que en un ‘5 contra 5’ para el tipo de jugadores que somos. Ese cambio se ha visto claramente desde el primer día en el equipo. El partido del Castellón es el que menos lo hicimos. En Oviedo lo hicimos más. El domingo me sentí incómodo, más que nada porque fue un partido feo y de los tres que llevamos con el nuevo entrenador para mí ha sido el peor. Ellos habían visto los dos partidos anteriores y estaban preparados. Habíamos arrasado en los principios de los dos y estaban preparados. Esa identidad nueva nos beneficia a todos.

--E. P. E.: Si fuera Luis Parejo el entrenador, ¿ficharía el capitán verdinegro a alguien?

--L. P.: Bufffff. Buena pregunta. Ahora hablo como capitán, y como capitán no ficharía a nadie porque confío en los 10 jugadores que tenemos más los chicos que nos ayudan del EBA y del junior. Entonces voy a defender a mi equipo siempre y creo que no se es justo con los rumores que siempre hay de fichar a un pívot o no. Los jugadores siempre intentan dar el máximo, unas veces nos sale mejor y otras no tanto. Con lo que tenemos hemos de pelear hasta el final. Si tenemos la opción y cuadra que venga un chico nuevo, será bienvenido y habrá que añadir la pieza al puzzle general del equipo. Roberto está ahora más preocupado en sacar rendimiento a lo que tiene y que todos aportemos un poquito más que estar pendiente de buscar un nuevo fichaje.

--E. P. E.: ¿Guille, tú crees que os llega para la salvación sin fichaje alguno?

--G. C.: Se ha visto una mejora de todos los jugadores. Si llega alguien sería bienvenido. Si viene para mejorar, pues bien, pero como no es decisión mía no entro en más. Solo sé que ahora todos estamos con más confianza, más a gusto. Si el entrenador tiene la opción decidirá para bien.

--E. P. E.: ¿Tras tantos años aquí en el Cáceres, Luis, es el año que peor lo estás pasando?

--L. P.: Sí. Por la situación del equipo, sí. En pretemporada ya fue complicado con la baja de Grady o la lesión de Andy y el cambio de jugadores tan pronto a nivel de vestuario no nos viene bien al inicio de temporada. También Dani empezó lesionado... fue duro, pero tenemos que seguir trabajando para revertir la situación. Nunca nos hemos visto tan abajo a estas alturas de temporada. En ese sentido, está siendo la más dura. Como sabéis, yo me siento muy identificado con el equipo, con el club y con la ciudad. No es grato vivir esta situación, pero bueno, yo creo que vamos a salir de ahí sí o sí.

--E. P. E.: Una curiosidad, Luis, ¿por qué metes los triples más difíciles, con un defensor encima, y puedes fallar cuando estás solo y cómodo?

--L. P.: A lo mejor es cuestión de concentración, no lo sé... no creo que sea así. La próxima vez que esté solo y lo meta, te voy a buscar, jajajajaja.

--E. P. E.: ¿Ha habido algún momento con alguno de los dos que os hayáis arrepentido de renovar? Es evidente que los dos estáis muy contentos en Cáceres, pero puede haber alguna ocasión en la que hayáis notado exceso de presión y hayáis pensado que en otro sitio estuviérais más tranquilos...

--G. C.: No, no. Lo he dicho muchas veces: estoy encantado de jugar aquí. Para mí es como un sueño jugar ante gente que te aprecia. Generalmente se valora más lo de fuera, pero a mí y a Luis, que llevamos más años, se nos valora y estamos muy arropados. Yo me siento realizado jugando en el Cáceres.

--E. P. E.: ¿Os váis a retirar los dos aquí?

--L. P.: ¿Ya me quieres retirar?, jaja. Estaría guay, sí, sí.

--E. P. E.: Se os ve optimistas...

--G. C.: Solo he estado en dos clubs profesionales, en Sevilla y aquí, y es clave tener buen vestuario, sobre todo cuando hay situaciones malas. Si estuviera mal y hubiera más tensión de la cuenta, estaría preocupado, y no es así. Es magnífico.

--E. P. E.: ¿Algo que reprochar uno al otro para acabar?

--L. P.: Sí. Guille no está jugando con los calcetines de España cuando vamos a Cataluña. Se está cagando. El viernes tiene otra oportunidad, jeje.

--G. C.: En Lleida, perdón, Lérida (lo veo tanto que al final digo London) nunca hemos ganado, pero vamos a hacerlo el viernes, con los calcetines de España o como sea. Si me tengo que poner una muñequera de España o de Rafa Nadal...

--L. P.: Yo lo que quiero es ver a más de gente al Multiusos.

--G. C.: Sí, que yo veo los restaurantes llenos, jajaja.