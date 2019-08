VARapalo azulgrana en el último minuto

Tanto tiempo esperando la llegada del VAR en Almendralejo y en la primera noche le toca en la frente al Extremadura. Un córner en el último minuto rematado tras varios rechaces por Glauder fue anulado por el auxiliar por presunto fuera de juego. Pero el VAR, ojo avizor, lo revisa todo, y el árbitro Ávalos Barrera se llevó la mano al pinganillo para horririzar al Francisco de la Hera. Cinco minutos de eterna espera, de silencio sepulcral en el coliseo almendralejense que rompieron las once gargantas del Fuenlabrada sobre el campo cuando el colegiado, a instancias del VAR, dio el gol al Fuenlabrada al percibir en las imágenes que no había fuera de juego. Un varapalo en toda regla a las ilusiones azulgranas de querer comenzar bien en casas. No hubo reacción a ese tremendo golpetazo.

No fue el mejor partido del Extremadura en el Francisco de la Hera. Impreciso, desconectado en varias fases del juego y con ansiedad en varios momentos. Mucho mejor el Fuenlabrada en la primera parte, especialmente en una primera media hora para enmarcar de los madrileños. Mere volvió a apostar por sus once guerreros habituales, los mismos que ganaron en Elche y que subieron al equipo en mayo. Y la jugada le salió a las mil maravillas.

Manuel, por su parte, introdujo un cambio en el once. Dio la alternativa a Alex López por Willy en la punta de ataque y mantuvo a Lomotey en el centro del campo. El delantero catalán cuajó un buen partido, especialmente de asistente más que de rematador. Pero Lomotey se vio superado por las circunstancias y por el escenario. Acabó sustituido al perder la parcela ancha del terreno de juego.

El Fuenlabrada salió mejor al encuentro y avisó con varias llegadas al área. Sus dos delanteros, Ntejka y Jeisson, demostraron que van a ser más que revelaciones esta temporada, con un poderío físico exhuberante para ganar batallas.

El primer tanto de los madrileños ya adelantó el infortunio que acompañaría al Extremadura durante toda la noche. José Fran se escapa por banda, centra tenso y Pardo, en el intento de controlar con el pecho, pone el antebrazo para cometer un absurdo penalti por manos dentro del área. El árbitro lo vio tan claro que no tuvo ni que tirar del VAR para señalar la pena máxima. Hugo Fraile, especialista en el golpeo, lanzó seco a la izquierda, inapelable para Casto.

El gol, repleto de mala suerte, desnortó al Extremadura, que no se encontró a sí mismo en la primera media hora de juego. De hecho, el Fuenlabrada, vivió sus mejores minutos de partido. Un disparo de Jeisson a punto estuvo de sorprender a Casto. Más tarde fue de nuevo Hugo Fraile el que se sacaría un chut lejano que se marchó fuera por poco. Y, seguidamente, Ntejka la tuvo muy clara, pero Casto estuvo bien colocado.

Hasta el minuto 35 no se desperazó el Extremadura, que vivió noqueado por el penalti de Pardo. La única clara de la primera parte llegó en las botas de Kike Márquez, pero su disparo lo detuvo bien colocado Biel Ribas.

Más dinamita/ No salió mucho mejor el Extremadura en la segunda parte, pero la entrada de Sergio Gil por Lomotey apenas transcurridos unos minutos de segundo acto dio vida al Extremadura.

Una jugada maravillosa colectiva del Extremadura significó el empate. El conjunto azulgrana sacó triangulando la pelota desde atrás con Zarfino y Sergio Gil como directores de orquesta. El balón llegó a Kike Márquez que realizó una conducción maradoniana para combinar con Alex López. Éste cedió a la izquierda para Nono, que con un brillante dribling se zafó de dos rivales para reventar la bola con su pierna buena, la derecha, al palo largo. Un golazo descomunal que provocó una descarga de energía de alto voltaje en el Francisco de la Hera.

En esos minutos posteriores al gol de Nono tuvo el Extremadura sus cartas de partido. Pero no las aprovechó. Tras la salida de un córner, Pastrana engatilló una volea que se topó muy centrada con la figura del portero Biel. Poco después, un centro tenso de Alex Díez no lograron rematarlo por centímetros ni Kike Márquez ni Alex López en una de las más claras de todo el envite.

Más tarde, Nono volvió a romper por banda izquierda para que su centro lo rematara Alex López a las manos de Biel.

Jugaba casi de memoria el Extremadura, con un estadio entregado en busca de la remontada,. pero le faltó esa pizca de suerte que la noche le tenía negada junto al infortunio.

El Fuenlabrada logró frenar el ímpetu del Extremadura en los minutos finales e, incluso, decidió perder tiempo en varias acciones de jugadores al suelo. Mere realizó cambios para dejar pasar el tiempo y los madrileños se frotaban las manos con el empate. Pero todavía el botín sería mayor.

En el último minuto, un córner inocentemente cedido por el Extremadura dio con la jugada del VAR que originó el tanto de Glauder. Un gol que reventó las ilusiones de un Extremadura que no mereció una derrota tan vil en su estreno en Almendralejo.

Primeros tres puntos que vuelan de Extremadura. La Segunda División vuelve a dar de su medicina, visto lo visto ayer en el Francisco de la Hera almendralejense.

EXTREMADURA 1 - FUENLABRADA 2

Goles: 0-1 Hugo Fraile, min.8; 1-1 Nono, min.57; 1-2 Glauder, min.89.

Árbitro: Ávalos Barrera (catalán). Amonestó al local Zarfino y a los visitantes Glauder, Cristónal, Hugo Fraile e Iribas.

Estadio: Francisco de la Hera. 6.500 espectadores.

Extremadura: Casto; Pardo, Granero, Bastos (Willy, 89’), Alex Díez, Zarfino, Lomotey (Sergio Gil, 54’), Nono, Pastrana (Pinchi, 74’(, Kike Márquez, Alex López.

Fuenlabrada: Biel; Glauder, Juanma, Prieto, Iribas (Fernández, 82’), José Fran, Hugo Fraile, Cristóbal (Alex Vallejo, 68’), Clavería, Jeisson (Oriol Riera, 65’), Ntejka.