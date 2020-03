Verde, blanca, negra y a por todas

A las 19.00 horas, 15 minutos antes de lo fijado, se unen el viento y el buen rollo fuera, con saludos cariñosos entre los protagonistas, y seriedad dentro, cuando 45 minutos después se inicia el trabajo con Domingo Terrón y Javi Moreno al frente. El Manuel Sánchez Delgado de Cáceres reúne a los futbolistas de la selección extremeña que disputará las semifinales de la Copa de las Regiones ante Andalucía el martes 10 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

«Vengo con mucha ilusión de nuevo a representar a la región». Chechu, lateral del Cacereño, fue habitual en las selecciones inferiores extremeñas y es alta in extremis en su primera llamada a la absoluta por la baja de Carlos García (Coria), que no podrá estar en Madrid por sus obligaciones como militar profesional. Mala fortuna tiene Juanlu (Diocesano), que suplía a Mahíllo (Coria), y que a última hora no logró el permiso de su trabajo para gozar de días para un compromiso que, como según aseguran todos, les hace especial ilusión. Se ha llegado arriba, muy arriba. Y se sueña con la cúspide, por qué no.

Javi Moreno coloca los conos en el césped para iniciar el entreno, que es presenciado por un buen número de curiosos. El colectivo se hace la foto de rigor, en la que falta Teto, extremo del Cacereño, en el vestuario recibiendo tratamiento fisioterapéutico por alguna molestia sin importancia. Nuevos en relación a la anterior convocatoria son el meta Miguel López (Calamonte), Samu Hurtado (Villanovense), Sergio Alonso (Moralo) y Edu Salles, representación del Trujillo. Fuera quedaron alguno obligado, como Ensa, recientemente operado.

Además de los citados y pendientes de suplir a Juanlu, están el meta Pedraza (Arroyo), los defensas Alex Jiménez (Miajadas), Lolo (UP Plasencia), Carlos Arias (Jerez y Rosado (Fuente de Cantos); los medios Sergio Gómez (Moralo), Aton (Olivenza), Ángel Luis (Olivenza); los extremos Viñuela (Villanovense) y Pedro Platero (Aceuchal) y el delantero Javi Bernal (Diocesano), este luciendo su habitual buen humor en los corrillos que se formaron antes de lo que verdaderamente importa: el trabajo.