Vesterberg, experiencia como plus

Totalmente con Viriato. Meses esperando una pívot y traen un 4!! Encima no es lo que quiere Vasconcelos.. El que haga los fichajes se está luciendo, tenemos al enemigo en casa, no se puede planificar peor una plantilla. Ricardo parece un hombre sensato y el las entregan hay que dejarle que traiga jugadores del perfil que quiere, no estos inventos que sale bien 1 de cada 10... Los otros equipos fichando jugonas contrastadas y nosotros melones, nos merecemos descender