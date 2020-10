La veteranía y el liderazgo para Jeff Xavier

En la vida hay unas decisiones fáciles y otras difíciles, y la de regresar al Cáceres Patrimonio de la Humanidad fue de las segundas para Jeff Xavier, que ha vuelto una década después de su primera estancia. «He vuelto porque tengo mucha confianza en este club», ha dicho el escolta durante su presentación en el hotel Barceló V Centenario, que una temporada más seguirá como colaborador de la entidad verdinegra.

«El feedback fue excelente desde el primer día, desde el principio le gustó la idea y el papel que iba a tener en el club», añade Sergio Pérez, director deportivo del club, sobre la negociación para que Xavier volviera al Cáceres. Y ese papel es el de la experiencia y el liderazgo en una plantilla donde es el jugador más veterano. Roberto Blanco «me ha pedido que ayude a todos los jugadores, que sea un líder para este equipo, que sea el mejor jugador posible tanto en defensa como en ataque», dice el escolta de pasaporte caboverdiano.

A pesar de la veteranía de sus 35 años, habla como un juvenil cuando asegura que ha vuelto al Cáceres para «crecer como jugador». Y por eso ve aún lejos su adiós que, por qué no, podría ser en el conjunto verdinegro. «Si es por mí, seguro que sí», dice. «Creo que tengo dos o tres años más para jugar a tope, lo que no quiero es jugar si no puedo hacerlo a tope».

También sigue intacta su ambición deportiva cuando afirma que solo piensa en ganar, «nada más». Y aunque la victoria es lo que tiene entre ceja y ceja, las derrotas de pretemporada no le preocupan. «Hemos perdido muchos partidos, pero la pretemporada no es para ganar, sino para crecer como equipo. Creo que estaremos listos para ganar al Melilla».

Eso no será hasta el día 23, en la segunda jornada, ya que al Cáceres le toca descanso en el arranque liguero, este fin de semana. El club busca equipo para jugar un amistoso más, aunque no está siendo sencillo encontrarlo.

«El equipo está bien, mejor de lo que la gente puede llegar a pensar por los resultados de pretemporada», añade Sergio Pérez, «lo que necesitamos es que la gente esté lista para el partido ante el Melilla. Estamos haciendo un excelente trabajo, el feeling es bueno, solo hace falta encajar las piezas y que todo el mundo esté sano». En cuanto al futuro de Sandi Marcius, el director deportivo asegura que aún no se ha tomado la decisión de si se queda o se marcha, aunque añade que es un asunto en el que intentarán «avanzar esta semana».