Por vez primera desde el 2006, Messi y Cristiano no estarán en los cuartos

Por primera vez, desde el 2006, ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo van a estar presentes en los cuartos de final de la Copa de Europa, es decir, de la Champions, tras haber sido eliminados sus equipos, Barça y Juventus, en octavos de final por el PSG francés y el Oporto portugués. A mediados de marzo, los dos mejores futbolistas del mundo, los dos más grandes goleadores, deberán consolarse con ver la Champions por televisión tras sumar un nuevo fracaso. Messi, en el 2006, no pudo jugar los cuartos porque estaba lesionado y CR7 porque el MUnited había sido eliminado en octavos.

Se da la circunstancia, para muchos expertos realmente inexplicable, casi incomprensible, que el mejor jugador del mundo, Leo Messi, tras su eliminación de este año, suma un balance pobre y triste, en los diez últimos años (2011-2021), al haber ganado únicamente una Copa de Europa, la de Berlín-2015. Y, por parte de CR7, su frustración es aún más grave, ya que abandonó el Real Madrid y se fue a la Juve para hacerla campeona de Europa y anoche sumo su tercera eliminación consecutiva desde que llegó a Turín, cayendo el primer año ante el Ajax, en cuartos, y los dos siguientes, en octavos, ante Lyon y Oporto.

Las dos caras de Messi

Desde que el Barça conquistó su última Champions (2015), ha ganado tantas eliminatorias como ha perdido. Eliminó al Arsenal, PSG, Chelsea, Lyonnais, MUnited y Nápoles y fue eliminado por Atlético de Madrid, Juventus, Roma, Liverpool, Bayern de Múnich y PSG. El Barça no caía en octavos desde el 2007 ante el Liverpool.

Es evidente que la noche triste de Messi, en el debut de Joan Laporta en el palco presidencial del estadio de París, aunque todavía no ha tomado posesión del cargo de presidente del Barça al estar pendiente la tramitación del aval banacario, tuvo un sabor agridulce pues, en efecto, fue eliminado de la Champions, pero realizó un gran partido. Incluso, la propia noche tuvo claroscuros para la estrella argentina, ya que marcó un golazo impresionante por la escuadra desde más de 30 metros, pero falló un penalti, cuando los equipos estaban a punto de retirarse al vestuario para el descanso, que pudo haber cambiado el destino, tal vez, de la eliminatoria.

Por lo que hace referencia al papel del otro gran ausente en los cuartos de final de la Champions-2021, que aún deben completarse la próxima semana, el portugués Cristiano Ronaldo, la verdad es que su tercera eliminación seguida con la camiseta de la 'vecchia signora', le ha supuesto recibir innumerables críticas, no solo por su flojo partido, no solo por no marcar, sino por su actitud relajada, incomprensible, dicen sus críticos, en la barrera de la falta que transformó Sergio Oliveira, en el minuto 115 y que supuso el 2-2.

La sentencia de Cruyff

“Como decía Johan Cruyff”, comentó en la televisión italiano el popular técnico Fabio Capello, “en la barrera lo que no hay que hacer es poner a los guapos, pues suelen ser los que se apartan para que no les dañen la cara”. “Cristiano saltó innecesariamente y demostró tener mucho miedo. Si tenía miedo, no debió colocarse en la barrera”.

Alessandro del Piero, por su parte, recordó que “errores de ese tipo se pagan en la Champions y ese es, entre otros, los motivos por los que Cristiano Ronaldo no hizo un buen partido, ni una buena eliminatoria. Es por ello que tiene una gran responsabilidad en esta caída porque, además, falló un remate de cabeza, que era gol cantado y que él siempre suele meter”.