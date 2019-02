Vicente Antúnez se viste de oro en Minsk con España

El atleta pacense Vicente Antúnez, del Club Atletismo Badajoz y con la camiseta de la selección española, logró en la mañana de ayer la medalla de oro en el meeting internacional sub-20 en pista cubierta que ha disputado en Minsk (Bielorrusia). Se impuso en la final de 400 metros lisos con un tiempo de 48,23 tras vencer también en las eliminatorias de la tarde del lunes. España se midió a los anfitriones y a Azerbayán, Estonia, Israel, Lituania, Letonia, Turquía y Ucrania.

«Ha sido una carrera interesante desde el punto de vista táctico y desde el emocional es un gran regalo y un reconocimiento porque se está haciendo un muy buen trabajo. La he disfrutado mucho llevando la camiseta de la selección española», declaró el joven campeón desde Minsk.

Antúnez quiso agradecer a su entrenador, Luis Carretero, «todo el trabajo que lleva haciendo conmigo tanto tiempo, al grupo de entrenamiento que siempre está detrás animando y es una parte importante y a mi familia que tanto me ha apoyado durante mucho tiempo».

La final fue muy emocionante y tuvo que remontar para lograr el oro «porque el letón salió muy rápido en el primer 200. Me coloqué en la calle 1 en segunda posición, en la contrarrecta en los últimos 150 metros ya me pegué más a su espalda y preparé el adelantamiento en la última curva. En los últimos metros hice el sprint para pasarle. Una carrera difícil tácticamente». El día antes, se clasificó «en una semifinal más lenta y tranquila, sin tanta presión porque ser eliminatoria. Fuimos con una serie asequible y nos pudimos permitir el lujo de una carrera más pausada». Los 48.23 «es muy buena marca; espero bajarla este fin de semana».

SIN SER FAVORITOS / Y tras el oro individual, el bronce en 4x200, «una prueba muy divertida y entretenida en la que mis compañeros de selección han estado genial. No íbamos con el cartel de favoritos pero cada uno dimos el máximo». El seleccionador le ha felicitado «y me ha dicho que he corrido muy inteligentemente. Hay un compañerismo brutal y la experiencia ha realmente sido increíble. Es algo muy novedoso y muy grande que aún no somos conscientes de todo lo que estamos avanzando tanto yo como en Badajoz. Ha sido muy bonito y me llena mucho».

Antúnez destacó sus momentos especiales. «La victoria ha sido muy bonita pero en general todo esto es brutal por el gran compañerismo que hay en la selección, compañeros y amigos con los que compites además de la experiencia genial de relacionarte, aprender y sumar experiencias. Un 10 en general para esta vivencia, que es algo nueva y brutal. En la ceremonia de medallas hablé con gente de Bielorrusia, Estonia, Ucrania...Te das cuenta todo lo que mueve el atletismo. También hacer el relevo con Arnau fue emocionante y le felicito porque ha corrido con molestias y ha sido impresionante».

Antúnez llega hoy a Badajoz sobre las 19.00 horas. Sale a las seis de la mañana pensando en el Campeonato de España del próximo fin de semana.