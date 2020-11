El Vicente Sanz acoge una fiesta del fútbol extremeño... a medias

El parón liguero en Segunda División B nos tenía reservado simplemente un partido atrasado. Pero menudo partido. Nada más y nada menos que un derbi regional que pondrá este sábado (20.00 horas) el grupo V (subgrupo B) en orden. Don Benito y Extremadura se enfrentan en un partido marcado por la ausencia de afición visitante por falta de aforo. Entre los abonados del Don Benito, los equipos, la prensa y la directiva han copado el millar de espectadores que Sanidad permite en el coqueto estadio calabazón. Habrá distancia de seguridad y aliento para los de casa. Y el Extremadura, otra vez más, sin arropo desde el exterior.

A la falta de su afición, al Extremadura hay que sumarle una baja obligada de última hora: la de su entrenador. Manuel Mosquera no estará en Don Benito tras haber dado positivo por covid-19 en los últimos test que tuvo que pasar el equipo. Nadie más de la plantilla dio positivo, según ha confirmado el Extremadura, por lo que será Pepe Tirado el que supla al gallego en el banco.

«Manuel nos dará los detalles, pero luego en el partido estaremos nosotros y ordenaremos nosotros. No se ve el fútbol igual desde una televisión que en el campo», decía este viernes Pepe Tirado, que ya estuvo en la sala de prensa previa al partido.

Tirado confirmó que el Extremadura recupera a Fran Cruz, que se ha perdido dos partidos por haber sido positivo por covid. El equipo mantiene hasta última hora la duda de Sebas Coris, mientras que tiene la baja importante de Sergio Gil.

No se fía para nada el Extremadura de un Don Benito peleón que ya avisó a los azulgranas en pretemporada cuando les empató (1-1) en el estadio Francisco de la Hera. «Es un equipo que juega muy bien al fútbol, especialmente del centro del campo en adelante. Para mí, de los equipos del grupo que he visto, creo que es de los que tiene un nivel alto y está muy bien trabajado», avisa Tirado.

El sevillano, adoptado en Almendralejo, dice no recordar cuándo fue la última vez que ejerció como primer técnico en un partido, «aunque sería en alguno de los equipos que he estado con Cisqui. O Burriana o La Estrella». Sobre el once, se espera la vuelta de Kike Márquez a la titularidad.

CONFIANZA / El Don Benito afronta la cita repleto de moral después de empatar sobre la campana en Talavera. Llega con los mismos puntos que el Extremadura y tiene las mismas opciones que los azulgranas de ponerse en una situación más que privilegiada.

Cuatro de los últimos seis puntos ha logrado el equipo que, en el Vicente Sanz, se suele mostrar muy inexpugnable.

«Estamos ilusionados de poder hacer un buen partido ante un equipo que viene de disputar liga de fútbol profesional y que todos sabemos los objetivos y proyectos que tiene por delante, por lo que es un encuentro que especialmente nos motiva», ha señalado Juan García, técnico del Don Benito.

La obsesión de Juan García es ir pudiendo recuperar hombres importantes para el equipo, aunque admite que todavía hay algunos con molestias. Cabe recordar que la pasada semana ya tuvieron minutos algunos futbolistas como Trinidad o Chinchilla, mientras que para esta semana se espera recuperar a David Agudo y Tete. «Están con hambre y deseando que llegue la cita de este sábado porque es el típico encuentro que todos quieren jugar».

David Agudo tuvo un fugaz paso por el Extremadura la última vez que los azulgranas estuvieron en Segunda B y antes de que desembarcara el grupo Oliver en Almendralejo y comenzará la eclosión hacia el fútbol profesional. Otros jugadores como Trinidad o Seba Gil también tienen conexión con Almendralejo. El de la Zarza llegó a jugar en el extinto CF Extremadura, mientras que Sebas Gil empezó a despuntar en Tercera División como portero del Atlético San José.

Juan García ha alabado la calidad del rival y el potencial que tiene el Extremadura en todas sus líneas. Para el técnico del Don Benito, resulta clave la competitividad de los suyos durante los 90 minutos, sin bajar la guardia: «es importante estar compitiendo todos los minutos y en todas las acciones, tanto las ofensivas como las defensivas, puesto que tenemos un rival con un potencial tremendo y con unos jugadores que, en cualquier momento, marcan la diferencia en un partido.

Don Benito: Sebas Gil, Joserra, Sosa, Selim, Isma Heredia, Gonzalo, Robe Moreno, Artiles, Manu Ramírez, Rafa Mella y David Agudo.

Extremadura: Casto; Saúl, Fran Cruz, Dani Pérez, Jilmar, Toribio, Elías, Nico Hidalgo, Pastrana, Kike Márquez y Nando Copete.

Árbitro: Sáez Vital (andaluz)

Estadio: Vicente Sanz.

Hora: 20.00.