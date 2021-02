Vicky Llorente: "Si no se da en Bembibre, hay luego más partidos para ganar"

A Victoria ‘Vicky’ Llorente (Buenos Aires, 5 de junio de 1996) no le asusta nada. Ni siquiera perder en el partido a priori decisivo por la permanencia. Y es que para la ala-pívot internacional argentina del Alter Enersun Al-Qázeres aún habría margen para la salvación de caer derrotado el domingo en pista del Embutidos Pajariel Bembibre. Ella, en cualquier caso, dice que el equipo de Jacinto Carbajal está perfectamente capacitado para ganar en pista leonesa ante un club que ella conoce bien, ya que durante las dos temporadas anteriores a llegar al club extremeño ha militado en él. «Será un encuentro bastante parejo», afirma. En esta entrevista repasa sus sensaciones, asume que está siendo una temporada agitada y asegura que está disfrutando de Cáceres como ciudad.

Dos años en Bembibre y el domingo se juega la permanencia defendiendo la camiseta del Alter Enersun Al-Qázeres ante su exequipo. ¿Se puede decir que es evidente que es una semana especial para usted?

He estado dos años en Bembibre y he estado muy bien allí. Como de cada equipo al que voy, siempre quedan en una partecita de mí y siempre estaré agradecida. La semana es especial por el partido importante que tenemos como equipo, tenemos muchas ganas de competir y de hacerlo dando nuestro cien por cien y jugando juntas. Para ello estamos trabajando duro.



¿Qué puede pronosticar que puede ocurrir? ¿Qué tanto por ciento otorga a cada equipo?

Es un partido bastante parejo, donde los dos equipos contamos con una buena plantilla y en el que el equipo que imponga mayor nivel físico, mayor concentración durante todo el partido y esté más acertado, se va a llevar el juego. Será un partido en el que los detalles serán muy importantes. Puede ser para cualquiera de los dos, pero nosotras más que en nuestro rival tenemos que enfocarnos en sacar nuestra mejor versión posible.



Si no se logra vencer, ¿adiós a la categoría?

No. Creo que ahí está la clave del partido. Si bien es un partido muy importante y que si lo ganamos nos daría un gran respiro, si no se da para nosotras ese partido, luego tenemos otros encuentros en donde podemos conseguir victorias, siguiendo por el mismo camino del seguir trabajando y buscando esa química de equipo que poco a poco vamos encontrando desde las nuevas incorporaciones y todos los cambios que sufrió la plantilla.

El hecho de que no haya público en el partido, ¿cambia mucho?

La verdad es que sí. Yo soy una jugadora que disfruto mucho de y con la afición y esta temporada lo echo mucho en falta, y creo que en partidos como el de este domingo, es cuando más se nota. En éste nos toca fuera así que casi que mejor, porque en Bembibre la afición aprieta, y yo lo he vivido a favor.

¿Cómo define su año en Cáceres? Está siendo de las más regulares, sin duda.

Personalmente creo que a pesar de ser una temporada especial y bastante dura en algunos aspectos, he podido asentar y afianzar más mi rol en el equipo y en esta liga, usando la experiencia de ser el sexto año compitiendo a éste nivel y nunca confirmándome, siempre queriendo ir por más y trabajando.

En su experiencia como profesional, ¿ha vivido algún año tan agitado como éste?

No, esta temporada está siendo la más especial y bastante complicada en algunos aspectos, que me ha tocado vivir. Pero todo es aprendizaje y experiencia.

¿En algún momento se ha arrepentido de haber venido al Al-Qázeres?

No. Soy una persona que nunca se arrepiente de nada y asumo la responsabilidad de mis decisiones y de mis compromisos hasta el final. Todo lo que vivimos es lo que nos llevamos para seguir aprendiendo y mejorando. Está siendo una temporada difícil, pero estas son las que más fuertes nos hacen tanto como jugadoras que como personas.

Personalmente, en el día a día, ¿cómo se encuentra en la ciudad?

Desde un principio me ha gustado mucho la ciudad, porque es un punto medio entre pueblos como he estado en Bembibre o Gernika y una ciudad grande, es una ciudad muy bonita, y la gente nos ha tratado muy bien desde el primer día. Creo que si no hubiera estado el covid-19 podríamos haberla disfrutado y aprovechado un poquito más, pero ya habrá tiempo para eso en el futuro.