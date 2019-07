Víctor Pastrana, desborde y talento para el Extremadura

Desborde, talento y proyección. Todo eso firma el Extremadura con su tercer fichaje para la nueva temporada, el de Víctor Pastrana. El extremo manchego de 22 años aterriza en Almendralejo como jugador libre después de haber militado las últimas tres temporadas en el Celta, aunque jugando para su equipo filial. El club anunció ayer su incorporación que es la tercera del verano tras Nono y David Rocha.

Pastrana es de esos futbolistas con un potencial enorme que aún no ha destapado el tarro de todas sus esencias. El jugador ha militado en Segunda B las últimas tres campañas, una en la Ponferradina y otras dos en el filial del Celta, donde este año se ha consolidado con regularidad jugando 36 partidos y anotando cinco goles. Con anterioridad estuvo dos temporadas en el Alcorcón de Segunda División, equipo con el que debutó a los 18 años.

Su tempranera irrupción en el fútbol profesional le abrió las puertas de la Selección Española Sub 19 hace algunas temporadas y compartió partidos de la Rojita con jugadores como Marco Asensio, Rodri, Mayoral, Dani Ceballos o Vallejo, muchos de ellos recientes campeones de Europa sub 21. En el Celta, pese a entrenar en reiteradas ocasiones con el primer equipo, no ha terminado de tener oportunidades arriba y el jugador ha decidido emprender una nueva aventura en Almendralejo. Pastrana firma para las próximas tres temporadas

Mas operaciones / El club sigue sondeando el mercado en busca de otras incorporaciones. Otra que puede estar cercana es la de José Manuel Sánchez, conocido futbolísticamente como Josema. El central murciano de 23 años ha jugado durante las últimas dos campañas en Segunda División con Nástic y Córdoba. López Ramos, director deportivo de los azulgranas, conoce bien las características de este jugador del pasado año. Josema estuvo muchos años enrolados en las filas del Almería, pero no llegó a debutar con el primer equipo. En caso de fichar, cerraría el puesto de centrales con Fran Cruz, Pardo, Granero y a falta de saber qué hará la entidad con Borja García.

Vuelta al trabajo / Será el viernes cuando los jugadores se calcen las botas y salgan al césped de la ciudad deportiva para hacer su primer entrenamiento, pero la pretemporada del Extremadura comienza oficialmente mañana con la realización de pruebas médicas a los jugadores que se dividirán en dos jornadas.

De otro lado, el club anunció ayer un nuevo compromiso de pretemporada que será el primero del verano para el Extremadura. El partido será ante el Reading FC de la Championship (Segunda inglesa) y se disputa el próximo martes 16 de julio, en Marbella, a las 19.30 horas.