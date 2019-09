Victoria para calmar los ánimos

Tras un inicio liguero dubitativo, el equipo dirigido por Julio Cobos cosechó la primera victoria de la temporada superando al Llerenense (1-2). Murci abrió el marcador y Borja García puso tierra de por medio antes de que Cebada, de penalti, acortara distancias. En los últimos minutos los locales pudieron puntuar.

Con dudas en ambos equipos, que habían cosechado solo un punto en jornadas precedentes, Llerenense y Cacereño se citaban en el Fernando Robina con muchas urgencias. Sobre el papel, los de Julio Cobos, con el cartel de favorito, debían sacar algo positivo y con esa mentalidad parecieron pisar el verde. En la primera media hora se sucedieron los acercamientos con un estelar Carlos Andújar, desequilibrante y poderosísimo al espacio. En todas ellas, o bien la zaga o bien Juan Rubiales evitaron el tanto Cacereño.

En el último cuarto de hora del primer tiempo, cuando los minutos empezaban a pesarle al Cacereño, el Llerenense empezó a ganar metros. Aunque sin mucha claridad en el último pase, los locales parecían portar peligro cada vez que pisaban campo ajeno. De hecho, en una jugada aparentemente perdida, la pelea de Manuel Barroso iba a generar la primera gran ocasión del partido, en las botas de Mario Benjumea. Su remate, potente a media altura, lo despejó bien Bernabé.

Aún con el susto en el cuerpo, el Cacereño salió algo timorato en los primeros compases de la segunda mitad, algo que no pudo aprovechar un Llerenense desafortunado de cara a puerta. Cuando mejor estaban los de Fael, Murci aparecía, por primera vez en el encuentro, para ajusticiar cerca del área pequeña, rematando un esférico centrado desde la derecha por Teto. Tras el tanto, el partido fue otro. El cuadro de Llerena parecía impotente y los visitantes crecían en confianza. Poco después, un córner botado por Rodri iba a rematarlo a la red el recién entrado Borja García, haciendo el 0-2.

NERVIOS FINALES / Fueron los mejores minutos del Cacereño hasta que un balón largo a la espalda de su defensa, bien peleado por Jaime Mateos, iba a suponer un penalti a favor del Llerenense por derribo de Carlao. Desde los once metros, Sergio Cebada, como casi siempre, no falló y anotó el gol que espoleó a los suyos. Los últimos minutos fueron de verdadero infarto. El Robina apretaba y al Cacereño se le empezaron a aparecer todos los fantasmas. La última fue, de nuevo, del Llerenense tras un córner de Cebada que no acertó a rematar Juanan.

El Cacereño consigue así su primera victoria del año y lo hace a domicilio en uno de los campos más complejos de la Tercera extremeña. El Llerenense, por contra, seguirá una semana más en descenso a la espera de visitar Navalmoral.

llerenense 1

cacereño 2

3Goles: 0-1: minuto 59, Murci. 0-2: minuto 63, Borja García. 1-2: minuto 79, Sergio Cebada, de penalti.

3Árbitro: Morales Veliz. Amarilla a los locales Ernesto, Alberto y Manuel; y a los visitantes Carlos Daniel, Rodri y Andújar.

3Estadio: Fernando Robina.

3Espectadores: 700.

3Llerenense: Juan Rubiales; Oliva, Noni, Juanma, Tomé (Cebada, minuto 65); Ernesto, Zuri; Manuel, Alberto (Mateos, minuto 73), Juanan; Benjumea (Carbajo, minuto 55).

3Cacereño: Bernabé; Neto, Carlao, Carlos Daniel (Borja García, minuto 59), Alberto Delgado; Gustavo, Rodri; Carlos Andújar, Teto (Marcos Torres, minuto 84), Álex García, Murci.