Victoria histórica en la Vendée Globe: el tercero fue primero

En el mundo del deporte, como en casi todas las facetas de la vida, el primero suele ser el vencedor. Pero a veces se producen circunstancias que causan giros inesperados. Es lo que ha ocurrido en la Vendée Globe, la vuelta al mundo a vela en solitario, sin paradas y sin asistencia.

You are very much awake, our friend @YannickBestaven 🙌 An incredible race and a well earned victory. Congratulations to you and all of Maître CoQ. @VendeeGlobeENG @VendeeGlobe #VendeeGlobe #VG2020 https://t.co/0TF67FykfF