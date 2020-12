Victoria del Mérida en un derbi con polémica

1- MÉRIDA: Javi Montoya, Felipe Alfonso, Nacho González, Erik, Héctor Camps (Javi Zarzo, min.46), Mario Robles, Marc Carbó, Chirri Monje (Migue Garci, minuto 46), Álvaro Barbosa, Marc Fraile (Dani García, min.26; Guille Andrés, min.81) y Jaume Tovar (Fer Pina, min.58).

0 - BADAJOZ: Kike Royo, Dani Fernández, Pablo Vázquez, César Morgado, Tomás Sánchez, Sergi Maestre (Clemente, min.82), Álex Corredera, Guzmán Casaseca (David Concha), Alayeto (Cedenilla, min.58), Dani Aquino y Gorka Santamaría (Forgás, min. 82).

Gol: 1-0: minuto 57, Dani García.

Árbitro: Muñoz Piedra, madrileño. Amonestó a los locales Mario Robles, Chirri Monje y Migue Garci; y a los visitantes Alayeto y Gorka Santamaría. Expulsó con roja directa al visitante Dani Aquino en el minuto 45.

Incidencias: Estadio Romano José Fouto. 3.600 espectadores.

El clásico del fútbol extremeño tuvo todos los ingredientes que debe tener un enfrentamiento entre el Mérida y el Badajoz. Ambiente en la grada, emoción, gol (1-0), ocasiones, lesiones y polémica. La afición pacense puede estar muy orgullosa de su equipo porque mostró en el césped del Romano José Fouto que tiene hechuras de gran conjunto. Los romanos, por su parte, no recuerdan cuándo fue la última vez que abandonaban su feudo con una amplia sonrisa después de ver que su equipo había sido capaz de sufrir ante un gran rival sabiendo sobreponerse a la circunstancia de que tres cambios fueron obligados por lesión.

El análisis del encuentro viene marcado por la expulsión del visitante Dani Aquino en las postrimerías del primer acto. Antes de esa acción se vio un tipo de partido. En la reanudación, otro. Y tras el gol de Dani García, un tercero.

Intensidad

El Mérida quiso meterle intensidad al choque desde el principio. De ahí que al Badajoz le costara empezar a monopolizar el balón alrededor de quince minutos. En este tramo los porteros pasaron desapercibidos. Después, los pacenses empezaron a dominar el choque con un Álex Corredera omnipresente.

El propio Corredera fue el primero en probar suerte a los 18 minutos, pero no sería hasta cuatro después cuando se vería la primera ocasión clara. Un córner despejado de puños por Javi Montoya fue aprovechado desde la frontal por Tomás Sánchez, que la empaló de primeras, pero se encontró con el palo derecho de la portería.

El dominio visitante no sería la única mala noticia para los locales, pues a los 26 minutos Marc Fraile, que ya no pudo estar una semana antes en Almendralejo, tuvo que ser sustituido por Dani García. El plan no cambiaba demasiado. Los de Estévez con la pelota, pero sin encontrar el último pase y los de Mori queriendo robar y correr, pero con precipitación y sin que les durara nada el esférico.

Tanto merodeaba el área el líder que Gorka Santamaría puso a prueba a Javi Montoya con un disparo peligroso a dos minutos para el final. Pero todavía quedaba la jugada clave del choque. Un centro desde la derecha fue a rematarlo Aquino con el pie muy elevado, impactando en la cara a un defensa local. El árbitro interpretó que la acción era muy peligrosa y merecedora de tarjeta roja directa, por lo que los pacenses jugarían toda la segunda mitad con un futbolista menos. Se dio la circunstancia de que el Mérida también terminó el primer acto con uno menos, ya que se lesionó Héctor Camps y desde el banquillo romano prefirieron esperar al descanso para no gastar una ventana de cambios.

Un partido nuevo

El plan del Mérida en la reanudación pasó por refrescar las bandas y retrasar la posición de Barbosa al lateral. El Badajoz, con un jugador menos, quiso contemporizar en el arranque dejando la iniciativa al rival. Estar más tiempo en campo contrario facilita que cualquier balón suelto pueda convertirse en peligroso tal y como aprovechó Marc Carbó. Disparó con la zurda desde fuera del área al ver que no había otras opciones, Kike Royo no atajó y el rechace fue aprovechado por Dani García, mucho más vivo que la defensa (1-0, min. 57).

Con el cambio de marcador se vio un tercer encuentro, similar al de la primera parte. Es decir, al Badajoz se le olvidó que estaba con uno menos y fue a por el partido aculando a la defensa local, que se mostró contundente.

En esta tesitura llegaría la segunda jugada polémica del choque. Una internada de Dani Fernández por el lateral del área en forcejeo con Álvaro Barbosa terminó con ambos en el suelo. La sensación era que el defensa había derribado al atacante y la duda si era dentro o fuera del área. El árbitro cobró falta del atacante ante la indignación visitante.

Aunque los de Estévez querían atacar lo más organizado posible y pusieron toda la artillería posible en el césped, con el paso de los minutos el partido se fue rompiendo y los emeritenses empezaron a encontrar huecos para montar contras muy peligrosas. Sin embargo, no supieron aprovechar ninguna, por lo que se llegó con la emoción hasta el final aunque el marcador ya no se movería.

Este resultado supone la primera derrota del campeonato para el líder, el Badajoz, mientras que para el Mérida es la quinta jornada consecutiva puntuando, con tres victorias y dos empates que le aúpan a la tercera posición.