Una vida entre el club y la furgoneta de reparto

Llaman al timbre, vienen a traer una camiseta de importación china a casa. El fútbol de élite es caro y las originales cuestan un ojo de la cara. Abro la puerta y, de repente, una cara familiar porta dicho paquete en sus manos. Es José Antonio García, presidente del Atlético Pueblonuevo, de la Tercera División extremeña. Sorpresa. Fútbol humilde.

«Me levanto a las seis de la mañana, vengo a repartir y sobre las 10.00 horas comienza a sonar el teléfono. Lo atiendo cuando puedo, porque en mi trabajo no puedo estar pegado al móvil. Libro los fines de semana, que los dedico a preparar todo para el partido. El secreto ha sido rodearme de gente que me ayude», resume el mandatario del Pueblonuevo.

Con 32 años puede presumir de ser el presidente más joven de toda la Tercera extremeña. Juventud más trabajo da como resultado éxitos. «El pueblo está ilusionado, se están haciendo socios gente muy joven. El domingo pasado jugamos el derbi ante el Valdelacalzada (2-1) y pocas veces he visto el Estadio Antonio Amaya así», confiesa.

No obstante, a pesar de su juventud, es un veterano de guerra. «Formaba parte de la directiva anterior, estuve echando una mano durante 9 años. Trabajaba en Madrid, pero los fines de semana ayudaba en todo lo que podía. Este año mis amigos me convencieron para presentarme y, de momento, estoy disfrutando de algo que me apasiona», explica García.

No puede dejar la gestión deportiva a un lado. Ni siquiera en el trabajo. «Mientras voy repartiendo los paquetes voy pensando qué podemos hacer para que al final de mes las cuentas estén bien. Es un club humilde y un pueblo que tiene poco más de 2.000 personas. Las empresas se han volcado con nosotros y están ayudando muchísimo», agradece el dirigente futbolístico.

Los consejos, fundamentales. «La directiva anterior sigue muy involucrada, para cualquier duda o problema, nos aconseja y le hacemos mucho caso a ellos, porque llevan mucho tiempo en el fútbol y han hecho una grandísima labor con el Pueblonuevo» admite el presidente más joven de la Tercera.

Buen precedente

El compromiso y ayuda que brinda la directiva anterior es encomiable. «Al anterior presidente, Manolo Franco, le pedimos que siguiese cuidando el césped del estadio. Es una de las personas más importantes que había y hay en el club, lleva toda la vida ahí», reconoce el dirigente.

La austeridad es clave. «Conservamos una gran base de futbolistas del año pasado, creíamos conveniente hacer 5 fichajes de la zona para ahorrar gastos en gasolina y dejar otras 5 fichas a elección del entrenador para así poder cuadrar las cuentas», detalla la política de fichajes del Pueblonuevo.

Un equipo, el de Pueblonuevo del Guadiana, en el que José Antonio García tiene muchos amigos. «Mis mejores amigos están jugando ahí, y muchas veces de broma les digo que desde que se entra por la puerta del estadio, dejan de ser mis amigos. Pero es imposible, los conozco de toda la vida», relata entre risas.

Decidió arriesgar y dar el paso de presentarse como presidente del Pueblonuevo y hace seis meses también ha dado el paso de lanzarse al mar de los autónomos. Hombre tímido, pero con decisión. La humildad, su sello. «Hemos arrancado bien, pero el objetivo es salvarnos cuanto antes. Ojalá lo consigamos», anhela este singular presidente, que vive a caballo entre la presidencia y la furgoneta.