La vida de Mourinho a la espera de nuevo equipo

Observando desde la tribuna los escenarios que él una vez comandó, la nueva vida de José Mourinho como analista de Sky Sports lo coloca en un papel desconocido, el del extraño irreverente del fútbol. En esta época del año, el portugués siempre ha ocupado un banquillo desde su llegada en el Benfica en septiembre del año 2000 y ahora le toca observar el fútbol desde lejos, como cuando estudiaba Ciencias del Deporte en Lisboa o trabajaba como traductor para sir Bobby Robson en Barcelona, dejando la adulación y el respeto para otros.

La situación lo hiere. "Echo de menos el fútbol, tengo muchas ganas de volver a entrenar", dijo Mourinho entre lágrimas en un vídeo a Sky Sports cuando fue presentado como nuevo fichaje de la cadena. Aceptó desalmado su nuevo trabajo, triste por no tener entrenamientos para planificar y ruedas de prensa tempestuosas, pero conservando un foco de atención.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA