La vida del 'Rey' Lebron James va a la pantalla grande

Considerado como uno de los mejores basquetbolistas de toda la historia, Lebron James ya tiene escrito su nombre con letras de oro en el escenario de los inmortales de la NBA, pero para agrandar su leyenda, el cineasta Chris Robinson, conocido por la serie de Fox "Star" será el encargado de dirigir una película sobre la infancia del jugador de baloncesto, actual estrella de Los Angeles Lakers, informó su productora.

El proyecto cuenta con un guión de Juel Taylor y Tony Rettenmaier basado en el libro "Shooting Stars", escrito por James junto a Buzz Bissinger. La cinta, que será distribuida por Universal Pictures, será producida por el propio James y su socio Maverick Carter bajo el paraguas de su compañía SpringHill Entertainment.

Su vida en el cine

La historia girará en torno a la figura de James y sus amigos de la infancia, procedentes de la localidad de Akron (Ohio), quienes llegaron a ganar un campeonato nacional y forjar una amistad para el resto de la vida.

James recientemente se ha embarcado en producir una nueva versión del clásico de terror "Friday the 13th" y tiene previsto protagonizar la secuela de la cinta de animación "Space Jam" (1996), que contó con Michael Jordan en su reparto original.

