La vida sigue igual en la zona baja

Completados todos los resultados de la trigesimoprimera jornada de la LEB Oro, al Cáceres Patrimonio de la Humanidad le quedan dos opciones: o lamentar la gran ocasión perdida por su apurada derrota del viernes ante el Ourense (80-83) o respirar aliviado. Resulta que los efectos del tropiezo en el Multiusos se han minimizado porque el resto de los equipos implicados en la lucha por la permanencia también perdieron. El ‘status quo’ entre los que se quieren salvar de la quema permanece inalterable, con el conjunto extremeño fuera de las tres zonas que suponen a final de temporada el traslado forzoso a la LEB Plata.

Solo quedan tres partidos y la situación, lejos de aclararse, incluso se ha complicado más. Y el fin de semana que viene el Cáceeres volverá a jugar en varias canchas. Principalmente lo hará el sábado (19.00 horas) en la de Melilla, un rival incrustado en la zona de ‘playoffs’ al que no será nada sencillo vencer.

Superar la decepción que supuso perder ante el Ourense después de ir 38 minutos por delante en el marcador será la principal tarea de estos días en los entrenamientos. Al contrario de lo que sucedía en temporadas anteriores, cuando realizaba un ‘viaje relámpago’ que le afectaba a nivel físico, el equipo se desplazará el día anterior del partido a la ciudad autónoma.

LOS DEMÁS / Cáceres tiene 9 victorias, las mismas que el Barça B, al que se le tiene ganado el ‘average’ particular. El filial azulgrana, que también el viernes cedió en su visita al Betis (81-58), recibirá este sábado al Iberostar Palma, que precisamente ayer superó al Canoe con facilidad (96-64). Los madrileños suman 10 partidos ganados y tienen un partido fundamental el domingo ante el Prat, que tiene ocho y tampoco pudo sumar esta jornada (61-76 ante el Covirán Granada).

¿Qué le conviene al Cáceres que ocurra en ese Canoe-Prat? Hay distintas lecturas, pero quizás que ganen los locales, a los que visita en el último partido de la temporada. Con el Prat tiene perdido el ‘average’ particular.

En este maremagnum aparece como invitado sorpresa el Leyma Coruña (11 triunfos), que no termina de cerrar matemáticamente su salvación. El viernes permitió que el Tau Castelló le remontase 21 puntos en los últimos 5 minutos (83-84). No es muy probable que baje a la vista de lo que les cuesta sumar a los cinco equipos que tiene por debajo, pero no debería descuidarse. Abrirá la trigesimosegunda jornada el Jueves Santo en Lleida.

Muy difícil lo sigue teniendo el Araberri, con 7 partidos ganados y 9 derrotas consecutivas ya tras el 82-94 frente al Palencia. Su último barco para la salvación saldrá de Huesca el domingo.