El Villanovense se aferra al Municipal para volver a ganar

Tras la derrota en Melilla, en un partido donde el Villanovense tuvo opciones de sacar algo positivo, vuelve este domingo el cuadro de Villanueva de la Serena a su estadio con el deseo de regresar a la senda de la victoria en su duelo contra el Socuéllamos (17.00 horas), un equipo que aún no sabe lo que es ganar esta temporada.

El Villanovense vuelve a estar al completo para Javier Álvarez de los Mozos, que deberá elegir. Tras la derrota en Melilla se prevé algún cambio en el once inicial, que solo ha sufrido una variación en las primeras tres jornadas: «Hay que hacer una valoración general de lo que han sido los tres partidos y puede ser que haga algún cambio. No lo he decidido todavía», afirmaba en la previa del choque el preparador burgalés.

Llevar la iniciativa

Para De los Mozos, una de las claves será tener siempre la iniciativa con el balón y no dar opciones a que su rival conecte con sus atacantes, a los que considera muy peligrosos: «Tenemos que intentar meter atrás al Socuéllamos y siempre que el partido vaya en una misma dirección, estaremos más cerca [de la victoria]».

Sobre el hecho de que su rival no conozca aún la victoria, el entrenador del Villanovense no cree que sea un factor que les presione a estas alturas de la temporada: «No creo que ellos tengan eso en la cabeza, estamos en una competición compleja y difícil».

Por su parte, el Socuéllamos, otro recién ascendido, llega al duelo tras caer en casa ante el Talavera, pero con dos puntos en su casillero tras sendos empates con Badajoz y Villarrobledo: «Es un equipo muy parecidos a nosotros, muy intenso, con buenos futbolistas, sobre todo del centro del campo para arriba», dice De los Mozos, quien destaca también el rigor táctico que tienen sobre el terreno de juego: «Saben perfectamente lo que hacen».

Su entrenador, Manuel Martínez, no podrá contar con Santano, Jacinto, Berruezo y Escudero: «El Villanovense ha arrancado bien y por lo que hemos visto es un equipo muy rocoso atrás, que deja pocas opciones para hacerle gol», afirma el técnico del equipo castellano manchego.

El partido tendrá público en las gradas, algo que alegra al técnico del Villanovense, que no lo ve como una responsabilidad extra: «Que haya público es buena señal desde el punto de vista sanitario y creo que es lo más importante».

Posibles alineaciones:

VILLANOVENSE: Pedro López, Samu Hurtado, Tapia, Bonaque, Escudero, Julen Azkue, Clausí, Miguel Díaz, Ruano, Julio Delgado y Cristo.

SOCUÉLLAMOS: Javi Sánchez, Morros, Essomba, Chete, Megías, Adrián Hernández, Quique Domínguez, Pepe Delgado, Ramón, Abel Suárez y Fran Santano.

ÁRBITRO: Raúl Chavet García (Andaluz).

ESTADIO: Municipal Villanovense.

HORA: 17:00.