El Villanovense busca sin complejos sorprender al líder

Al Villanovense no le queda tiempo para especular, ni siquiera para ver qué es lo que tiene en frente. Solo le vale ganar, sea contra quien sea, donde sea y cuanto antes. La visita al líder Cartagena (18.00 horas) es solo otra final más de las que les quedan a los serones si quieren salir de la zona peligrosa.

La semana no ha sido fácil en Villanueva de la Serena tras conceder dos puntos en la última jugada ante el Don Benito, de ahí que se llegue al partido de Cartagena con ganas de resarcirse. «Ha sido una semana complicada, pero con el paso de los días se van viendo las cosas de otra manera».

A estas alturas de temporada al técnico serón le da igual lo que tenga delante, sabe que solo le vale sacar lo tres puntos para no hundirse más en la clasificación. «No nos importa quién sea el rival, tenemos que competir con todos. Vamos a un buen estadio, contra un buen equipo y estoy seguro que nosotros vamos a hacer un gran partido y podemos dar la sorpresa allí».

Para el entrenador del Villanovense el hecho de que el Cartagena sea el líder es una motivación, pero recuerda que en este grupo no hay favoritos claros nunca y los equipos de abajo está capacitados para ganar a los de playoff. «Cualquier rival puede ganar a cualquiera, por lo que no me cabe ninguna duda de que si nosotros hacemos un buen partido, si estamos bien, ordenados, vamos a ser capaces de ponerles en problemas», señala Cobos, quien asegura que podrá contar con todos sus efectivos a excepción de Tapia y Calin, lesionados para lo que resta de temporada.

Por su parte, el Cartagena es el líder sólido del grupo desde hace varias semanas, pero pasa por un pequeño bache después de empatar en casa hace dos semanas contra el Sevilla Atlético y de perder el domingo pasado ante el Sanluqueño. No obstante, en los últimos diez partidos que el conjunto blanquinegro ha disputado en Cartagonova ha cosechado nueve victorias y un empate. Tendrán las bajas de Elady, su máximo goleador, y la del portero Joao Costa, por lo que jugará el suplente Mario Fernández.

«Tiene jugadores muy desequilibrantes. Casi todos los equipos tenemos a algún jugador que es muy bueno en el uno contra uno y este equipo tiene en sus filas cuatro o cinco jugadores que reúnen esas condiciones», recuerda Julio Cobos, quien destaca, sobre todo, el potencial ofensivo del conjunto cartagenero: «Han hecho 50 goles y es un equipo confeccionado para estar arriba y de momento están cumpliendo con las expectativas».

Julio Cobos afirma no estar preocupado por su puesto en estos momentos porque asegura que no es algo que él deba decidir, «en eso no pienso y de mí no depende». Cree que lo que le toca es centrarse en trabajar para hacer que el equipo vuelva a la senda de la victoria en un campo que en los últimos años no se le ha dado mal.